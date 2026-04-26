Sve je počelo kao san. Sunce, tirkizno more i najfiniji beli pesak Zanzibara.

Jovana je 2023. godine spakovala kofere i otišla na odmor iz snova, ne sluteći da će sa rajske destinacije, pored suvenira, u svojoj koži doneti i živog stanara koji će joj život pretvoriti u pravi pakao.

Jovana je krenula na odmor iz snova ne sluteći šta može da se desi. Foto: Tik Tok Printscreen/petra_iskustva

Nakon povratka, primetila je nešto neobično na stopalu. Prvo je bio blagi svrab, a onda je usledio šok - na koži su počeli da se pojavljuju crveni, vijugavi kanali koji su se svakog dana menjali.

"Gledala sam kako putuje kroz mene"

Ovako je izgledalo Jovanino stopalo nakon 7 dana, a onda su se kanali i proširili. Foto: Tik Tok Printscreen/petra_iskustva

U svojoj potresnoj ispovesti na Tik Toku, na nalogu "petra_iskustva", ona je do detalja opisala agoniju kroz koju je prolazila dok je parazit doslovno "crtao" mapu po njenoj nozi.

- Svaki dan se pomera malo po malo i nikad ne znaš gde je tačno. Ne može da se izvadi, jer se stalno pomera! Imala sam pravu mrežu kanala po stopalu. Osećate kako putuje kroz kožu, a ne možete mu ništa - ispričala je Jovana, upozoravajući sve koji planiraju egzotična putovanja.

Šta je Larva migrans

Medicinsko ime za Jovanin horor je Cutaneous larva migrans. Reč je o larvama parazita koji se najčešće nalaze u crevima pasa i mačaka.

Jajašca parazita dospevaju na pesak ili zemlju preko životinjskog izmeta. Kada čovek hoda bos ili leži na zaraženom pesku, mikroskopska larva koristi toplotu i vlagu da probije ljudsku kožu.

Zašto "šeta"? Ovde nastaje drama. Budući da čovek nije prirodni domaćin ovog crva, on unutar našeg tela "zaluta". Ne može da probije dublje slojeve i uđe u krvotok, pa ostaje zarobljen tik ispod površine kože. Tamo nasumično puzi i kopa kanale tražeći izlaz koji nikada neće naći. Čovek je za ovog parazita "slepa ulica"!

Koliko traje

Iako zvuči kao naučna fantastika, ovaj parazit bez terapije može da "krstari" telom nedeljama, pa čak i mesecima, sve dok ne ugine jer u ljudskom telu ne može da završi svoj životni ciklus.

Simptomi: Svrab koji izluđuje!

Jovana objašnjava da, iako larva ne ide duboko u telo, simptomi su izuzetno neprijatni i uznemirujući:

Nesnošljiv svrab i peckanje (koji se često pojačavaju noću).

Crvenilo i otok.

Karakteristični vijugavi tragovi koji podsećaju na tanke crvene niti ispod kože. Kako da se zaštite

Ne hodajte bosi po pesku. Foto: Shutterstock

Iako ovo stanje u većini slučajeva nije opasno po život i uspešno se leči antiparazitskim kremama i lekovima koje prepisuje lekar, Jovana naglašava da je preventiva ključna.