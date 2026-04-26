Na naplatnoj stanici Adaševci obustavljen je saobraćaj za teretna vozila ka Šidu zbog zadržavanja na graničnom prelazu Šid-Tovarnik.
Obustavljen saobraćaj za kamione na naplatnoj stanici Adaševci: U smeru ka Šidu formirana kolona teretnjaka
Na naplatnoj stanici Adaševci, na isključenju ka Šidu, danas je obustavljen saobraćaj za teretna vozila u smeru ka Šidu zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid-Tovarnik, saopštili su "Putevi Srbije".
U smeru ka Šidu formirana je kolona teretnjaka zbog usporenog prelaska granice, a o promenama na toj deonici i normalizaciji saobraćaja, "Putevi Srbije" će naknadno obavestiti vozače.
