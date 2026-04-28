Slušaj vest

Posao taksiste nosi neizvesnost na svakom koraku, ali situacija u kojoj putnik poteže pištolj i naređuje kretanje pretvara se u borbu za život, kakvu je doživeo vozač Jovica Ostojić.

Taksisti se svakodnevno susreću sa najrazličitijim situacijama, ali retko ko doživi da mu putnik sedne iza leđa i uperi pištolj. Ova drama odigrala se, kako je naveo Jovica, tokom devedesetih godina.

- Seo je tačno iza mene i uperio mi pištolj u glavu. I rekao je: "Vozi!" Sećam se kao juče da je bilo, tad su bile radio stanice, nije bilo GPS-a. Srećom, jedan kolega je iskusni radio u tom radio centru, ja sam držao taster u krilu. U tom momentu kad sam ja stisnuo taj taster, kolega je sve prebacio na drugi neradni kanal. I svi su čuli šta se dešava. Držao sam taster, molio sam Boga samo da me čuje - ispričao je Jovica u emisiji "Tajne lavirinta".

U tom momentu obaveštena je policija.

- Rekao mi je da skrenem desno prema mostu, vozio sam ga prema mostu, sišao sam u 29. novembar. Kad sam video jedan Golf da se okrenuo, to je bila milicija u privatnom automobilu, nisu bili u uniformi, odmah sam znao da je milicija - prisetio se drame Jovica koji radi kao taksista 37 godina.

Otmičar mu je govorio kuda da vozi.

- "Vozi levo, desno, vozi levo, desno!" Interventna je bila gore na Dušanovcu, tu nas je interventna presekla. Stisnuo sam kočnicu, on je udario glavom u sedište, i u tom momentu policija je sa pumparicama utrčala u kola, našli su mu pištolj, savladali ga. To je ta neka situacija kad čovek ne zna ni šta hoće, ni gde hoće, ništa nisam osećao tada. Kasnije, kada mi je policajac rekao da sednem u kola i da odvezem auto u policijsku stanicu da dam izjavu, ja nisam mogao da upalim auto - ispričao je Jovica.