GLOBALNO PREGRUPISANJE Amerika odbila ponudu Irana, Rusi dali ponudu u naoružanju, države Zaliva na ivici odgovora na bombe, Izrael nastavlja napade na Iran
Tenzije između globalnih sila rastu, od mogućeg odgovora zemalja Zaliva na bombe iz Teherana do sve otvorenijeg uključivanja Rusije u diplomatsku igru. U jeku sukoba šef iranske diplomatije sastao se sa Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu, dok Moskva pokušava da balansira između podrške Iranu i izbegavanja direktne konfrontacije sa Zapadom . Istovremeno, Vašington odbija da prihvati iranski predlog o primirju, insistirajući na hitnom rešavanju nuklearnog pitanja, što dodatno produbljuje krizu. U pozadini svega, odnosi unutar Zapada su narušeni. Donald Tramp otvoreno kritikuje NATO zbog nedostatka podrške u ratu protiv Irana i dovodi u pitanje lojalnost saveznika , dok se u Alijansi razmatraju čak i promene u načinu funkcionisanja zbog sve većih političkih tenzija. Kako sukob preti da preraste u širi geopolitički obračun pitanje više nije da li će doći do eskalacije, već ko će se još uključiti i kakve će biti posledice po globalnu bezbednost.
Da li sastanak Vladimira Putina i iranskog šefa diplomatije znači da Rusija prelazi iz diplomatske u aktivniju podršku Iranu i gde je granica te podrške u slučaju dalje eskalacije rata?
Ako SAD odbijaju iranske predloge i insistiraju na nuklearnom pitanju, da li je diplomatsko rešenje uopšte moguće?
Koliko su ozbiljne pukotine unutar Zapada, ako Tramp otvoreno napada NATO, a evropski lideri tvrde da Iran „ponižava“ Ameriku?
Da li bi eventualno uključivanje zalivskih zemalja ili širenje sukoba značilo početak šireg regionalnog rata koji bi prerastao u globalni sukob?
gosti "Usijanja":
Ljubomir Đurić; Centar za nacionalnu politiku
Miodrag Kapor, stučnjak za energetiku
Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
