Lekovite banje jedan su od najvećih srpskih aduta kada je u pitanju razvoj turizma, a jedna od najposećenijih godinama unazad jeste i Atomska banja Gornja Trepča smeštena u srcu Šumadije. Iako banjska sezona počinje tek u maju, u ovo selo stigli su brojni gosti. Među njima je i bračni par Lekić koji je u ovu oazu zdravlja doputovao čak iz Francuske.

- Sve je super, smešteni smo u hotelu, ovde smo već drugi put. Terapije su odlične, cene povoljne, a vazduh prelep, spoj borove i listopadne šume. Ova sredina ima i magnetno polje koje je veoma zdravo. Nije nam bilo teško da pređemo 2000 kilometara iz Francuske, i planiramo ponovo da dođemo - rekli su za RINU Mirjana i Svetomir Lekić iz Jagodine, koji žive u Parizu.

Ovo poznato lečilište, smešteno podno planina Bukovik i Vujan, iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca, posebno penzionera koji u ovoj oazi prirode pronalaze mir, oporavak i kvalitetan odmor. Poznata po lekovitim termomineralnim vodama i jedinstvenom šumovitom okruženju, Atomska Banja odavno nosi epitet mesta gde se zdravlje vraća. Nije retkost čuti da su upravo ovde mnogi pronašli olakšanje, naročito kada su u pitanju neurološka i reumatska oboljenja.

Atomska banja Gornja Trepča Foto: RINA

- Pre svega, ove godine smo se potrudili da za sve one koji planiraju da dođu u Atomsku Banju Gornja Trepča mogu sebi to i da priušte. Da li je to preko nekog udruženja penzionera, sindikata ili uz odloženo plaćanje putem administrativne zabrane uz poslednji ček od penzije, i to na dvanaest mesečnih rata. Obišli smo većinu udruženja penzionera u Srbiji, a oni do kojih nismo stigli mogu da nam se obrate kako bismo im poslali ponudu i omogućili što povoljniji dolazak - rekao je Nenad Mladenović, direktor marketinga Atomske banje Gornja Trepča.

Govoreći o samim blagodetima banje, Mladenović ističe njen jedinstveni prirodni i zdravstveni potencijal.

- Izvorišta termomineralne vode zaslužna su što se ovde nalazi i spomenik multiploj sklerozi. Kažemo da smo uspeli da „sahranimo” tu bolest. Kod nas dolaze ljudi iz celog sveta, ne samo zbog rehabilitacije od multiple skleroze, već i zbog drugih reumatskih i neuroloških oboljenja. Sve je više i onih koji dolaze preventivno, da pobegnu od svakodnevnog stresa. Oaza prirode, cvrkut ptica i zelenilo koje nas okružuje sami po sebi deluju lekovito. Nalazimo se na 460 metara nadmorske visine, podno Bukovika i Vujna, na jakom magnetnom polju, pa je i sam boravak ovde svojevrsna terapija - rekao je Mladenović.