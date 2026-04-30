Slušaj vest

Prvi maj je u Srbiji više od praznika. To je dan kada se roštilj ne gasi, a druženje u prirodi nema cenu. Ipak, organizacija uranka za veće društvo može ozbiljno da isprazni novčanik. Ali, uz dobru strategiju i nekoliko trikova, moguće je izvući maksimum uživanja uz minimalan trošak.

Meso je realno najskuplja stavka. Umesto da kupujete gotove, marinirane ćevape koji su često skuplji, a pitanje je šta je sve tu smuljano, uradite sledeće - kupite plećku ili vrat u komadu i sami isecite šnicle ili da vam mesar samelje meso. Ušteda je čak i do 20%.

Napravite domaće pljeskavice i "nafilujte" ih sitno seckanim lukom i hlebom natopljenim u kiseloj vodi, što je stari recept mesara. Dobićete na volumenu i sočnosti, a proći ćete jeftinije.

Pileći bataci i krilca su na roštilju su često najukusnija. Trik je u dobroj marinadi od ulja, senfa, soli i paprike koja se stavi noć pre.

Foto: Petar Aleksić

Ne mora sve biti meso. Dobri prilozi zasite društvo, a koštaju malo. Krompir u foliji je odlično rešenje. Operite krompir u ljusci, umotajte u aluminijumsku foliju i bacite direktno u žar. To je najjeftiniji i najukusniji prilog koji postoji.

Mladi luk, rotkvice i zelena salata su u maju već jeftini. Napravite veliku činiju zajedničke salate umesto da kupujete skupe namaze i gotove sosove.

Pogledajte cene pića po manjim radnjama i po marketima, gde imaju akcije, jer razlika u ceni po gajbi piva ili pakovanju sokova može biti dovoljna da pokrije trošak ćumura.

A kad smo kod ćumura... Ako idete negde blizu šume gde je dozvoljeno loženje, potražite suve grane za potpalu umesto da trošite tri džaka ćumura. Ćumur čuvajte samo za finalni žar.

Ipak, bolje je da umesto gaziranih sokova koji samo pojačavaju žeđ, napravite pet ili 10 litara domaće limunade sa nanom. Osvežavajuće je i ne košta mnogo.

Foto: Zoran žestić

Srbija je puna prelepih, a besplatnih mesta. Izbegavajte komercijalna izletišta koja naplaćuju ulaz ili parking. Što se tiče Beograda - umesto krcate Ade Ciganlije ili Košutnjaka, istražite obalu Save kod Ostružnice ili obronke Avale koji nisu u "prvoj zoni". Manja je gužva, lepši je mir, a parking je besplatan.