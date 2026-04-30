OBAVEZNO OVO PROVERITE NA AUTOMOBILU PRE POLASKA NA PUT! Deluje kao sitnica koja je zapravo ozbiljan kvar: "Ako se pojavi, ne nastavljajte vožnju"
Kako temperature rastu i počinje sezona putovanja, stručnjaci podsećaju vozače na obavezne provere vozila pre polaska na put, kako bi se izbegli kvarovi i povećala bezbednost u saobraćaju.
Šta je sve potrebno proveriti na automobilu pre puta, i da li to možemo da obavimo sami, za emisiju "Puls Srbije", otkrio je Uroš Brkić, automobilista.
- Ono što je važno jeste da se pre putovanja obavezno proveri rashladna tečnost u vozilu, jer ona mora biti između minimuma i maksimuma. Kod starijih vozila može se desiti usled sitnih gubitaka tečnosti tokom vremena. Sa dolaskom toplijeg vremena, pravilno hlađenje motora postaje još značajnije. Pored toga, neophodno je proveriti i motorno ulje, koje mora biti na odgovarajućem nivou kako bi obezbedilo pravilno podmazivanje motora, posebno kod savremenijih automobila - objasnio je Brkić za Kurir televiziju.
Prolećna priprema vozila
Vozačima se savetuje da nakon zamene guma provere pritisak, da koriste odgovarajuću tečnost za stakla zbog insekata, kao i da redovno kontrolišu osnovne tečnosti u vozilu radi bezbednije vožnje.
- Vozačima se savetuje i da nakon zamene zimskih na letnje gume provere njihov pritisak, jer se može desiti da dođe do sitnih odstupanja ili gubitka vazduha u kratkom periodu nakon montaže. Kako proleće donosi i veću aktivnost insekata, preporučuje se i korišćenje kvalitetne tečnosti za pranje vetrobranskog stakla kako bi se obezbedila bolja preglednost tokom vožnje. Osnovne provere poput nivoa ulja i rashladne tečnosti trebalo bi da budu uobičajena navika svakog vozača.
- Ukoliko se na vozilu pojavi crvena signalna lampica, to ukazuje na ozbiljan kvar i potrebno je odmah kontaktirati majstora. Žute lampice predstavljaju upozorenje i zahtevaju proveru, dok crvena svetla označavaju potencijalno ozbiljne probleme koji mogu uticati na bezbednost vožnje. Takođe, ukoliko vozač primeti promene poput slabijeg kočenja, vibracija na volanu ili drugih nepravilnosti u radu vozila, preporuka je da se odmah obrati stručnom licu i ne nastavlja vožnju bez provere - zaključio je Brkić za Kurir televiziju.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs