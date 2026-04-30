Kako temperature rastu i počinje sezona putovanja, stručnjaci podsećaju vozače na obavezne provere vozila pre polaska na put, kako bi se izbegli kvarovi i povećala bezbednost u saobraćaju.

Šta je sve potrebno proveriti na automobilu pre puta, i da li to možemo da obavimo sami, za emisiju "Puls Srbije", otkrio je Uroš Brkić, automobilista.

- Ono što je važno jeste da se pre putovanja obavezno proveri rashladna tečnost u vozilu, jer ona mora biti između minimuma i maksimuma. Kod starijih vozila može se desiti usled sitnih gubitaka tečnosti tokom vremena. Sa dolaskom toplijeg vremena, pravilno hlađenje motora postaje još značajnije. Pored toga, neophodno je proveriti i motorno ulje, koje mora biti na odgovarajućem nivou kako bi obezbedilo pravilno podmazivanje motora, posebno kod savremenijih automobila - objasnio je Brkić za Kurir televiziju.

Uroš Brkić, automobilista Foto: Kurir Televizija

Prolećna priprema vozila

Vozačima se savetuje da nakon zamene guma provere pritisak, da koriste odgovarajuću tečnost za stakla zbog insekata, kao i da redovno kontrolišu osnovne tečnosti u vozilu radi bezbednije vožnje.

- Vozačima se savetuje i da nakon zamene zimskih na letnje gume provere njihov pritisak, jer se može desiti da dođe do sitnih odstupanja ili gubitka vazduha u kratkom periodu nakon montaže. Kako proleće donosi i veću aktivnost insekata, preporučuje se i korišćenje kvalitetne tečnosti za pranje vetrobranskog stakla kako bi se obezbedila bolja preglednost tokom vožnje. Osnovne provere poput nivoa ulja i rashladne tečnosti trebalo bi da budu uobičajena navika svakog vozača.

Proveravanje nivoa ulja i rashladne tečnosti u automobilu pre puta

- Ukoliko se na vozilu pojavi crvena signalna lampica, to ukazuje na ozbiljan kvar i potrebno je odmah kontaktirati majstora. Žute lampice predstavljaju upozorenje i zahtevaju proveru, dok crvena svetla označavaju potencijalno ozbiljne probleme koji mogu uticati na bezbednost vožnje. Takođe, ukoliko vozač primeti promene poput slabijeg kočenja, vibracija na volanu ili drugih nepravilnosti u radu vozila, preporuka je da se odmah obrati stručnom licu i ne nastavlja vožnju bez provere - zaključio je Brkić za Kurir televiziju.

OVO MORATE DA PROVERITE NA AUTOMOBILU PRE POLASKA NA PUT - GREŠKA MOŽE BITI SKUPA! Stručnjak upozorio: "Ako vam se upali crvena lampica, ne nastavljajte vožnju" Izvor: Kurir televizija

