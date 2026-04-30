Slušaj vest

Ako planirate put u Grčku za 1. maj, imajte u vidu da će zemlja biti gotovo potpuno blokirana zbog 24-časovnog generalnog štrajka, što će ozbiljno otežati kretanje i turistima i lokalnom stanovništvu.

Grčka će 1. maja biti potpuno paralisana zbog 24-časovnog nacionalnog štrajka povodom Praznika rada, koji organizuje Panhelenska pomorska federacija (PNO), uz podršku radnika u pomorstvu i javnom prevozu.

Tokom štrajka, svi brodovi ostaće usidreni od 00.01 do ponoći, što znači potpunu obustavu obalskog i trajektnog saobraćaja, uz ozbiljne posledice po kretanje putnika i transport robe.

Štrajk će zahvatiti i druge vidove prevoza. Vozovi i prigradske železnice neće saobraćati, dok metro i tramvaji takođe neće raditi tokom celog dana. Autobusi i trolejbusi biće delimično u funkciji, i to u ograničenom terminu između 9 i 21 čas.

Sindikalne organizacije navode da su ključni zahtevi povećanje plata kroz kolektivne ugovore, unapređenje uslova rada i bezbednosti, kao i modernizacija transportne infrastrukture i zapošljavanje novih radnika.