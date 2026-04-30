U prostorije Pokreta "Srce Heroja" nedavno je došao član udruženja, ratni veteran koji je učestvovao u borbama na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Kako navode iz udruženja, on je u tišini podelio svoju ličnu i potresnu priču o ratu i gubitku svog najbližeg saborca i druga koji je stradao u borbi protiv šiptarskih terorista.

Ne prestaje da misli na poginulog saborca

- Drug mu je poginuo u njegovoj neposrednoj blizini i on i posle 27 godina ne može da prestane da misli na taj događaj i njegovu pogibiju, 27 godina neprestano ide na njegov grob i odaje mu počast - navodi Fejsbuk stranica "Pokret Srce Heroja".

Danas ovaj veteran živi skromno i radi kao pica-majstor, izdržavajući sebe i svoju porodicu. Kako je naveo, nije želeo nikakvu ličnu korist niti medijsku pažnju, već je zamolio da se objavi samo sećanje na njegovog poginulog druga.

Uspomena na poginulog vojnika

Po njegovoj želji, udruženje je objavilo podatke i uspomenu na poginulog vojnika.

- Milan Bogdanović, vojnik VJ u rezervi, rođen je u selu Tavnik kod Kraljeva. Tokom ratnih dejstava 1999. godine bio je pripadnik 3. motorizovanog bataljona 37. motorizovane brigade, gde je služio kao strelac - navodi se na fejsbuk stranici ovog pokreta i dodaje:

Milan Bogdanović Foto: Printscreen Facebook/ Pokret Srce Heroja

- Poginuo je 30. aprila 1999. godine u rejonu sela Ćirez kod Srbice, tokom izvršavanja borbenog zadatka. Sahranjen je u rodnom selu Tavnik. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. Sećanje na njega ostaje trajno u porodici i među saborcima.