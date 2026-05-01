Slušaj vest

Jedan jedini šraf delio je Ristu i njegovu devojku Kristinu od stravične tragedije na auto-putu. Dok je on mislio da mu lupa plastika, sudbina se poigrala sa njihovim životima na Veliki petak.

Poznati influenser i preduzetnik Rista Radičević podelio je na svojim društvenim mrežama svedočenje koje ledi krv u žilama.

Ono što je trebalo da bude opušteno praznično putovanje u Slovačku, pretvorilo se u šest sati ruskog ruleta na četiri točka.

Rista Radičević

"Kao da sam u helikopteru!"

Sve je počelo sat vremena nakon ponoći, na mračnom auto-putu ka Kelebiji. Rista, koji voli noćnu vožnju, uživao je u tišini dok su njegova devojka Kristina i pas Lola spavali.

A onda - šok.

- Odjednom čujem tup, tup, tup... Ali nije udarac, nego metal o metal! Ljudi, kao da ste u helikopteru, toliko je glasno bilo da Kristina nije mogla da spava, a muzika se uopšte nije čula - priča Rista u svom videu.

Umalo kobna odluka

Zbog gluvog doba noći, Rista nije mogao da dobije nijednog majstora, pa je pomoć potražio od veštačke inteligencije. Opisao je zvuk, a odgovor ga je umirio, ali i zamalo odveo u smrt.

- Odgovor je bio da je verovatno plastika koja udara od vetra i da je najgore što može da se desi da ona otpadne. Pošto mi se nije vraćalo nazad, prelomio sam: Idemo dalje, izdržaće! - priseća se on.

Šest sati vožnje na jednom šrafu!

Vozio je 140, 150 na sat. Preticao je, uletao u krivine, dok je u kabini odzvanjalo jezivo lupanje.

Tek kada su stigli u Slovačku, usledio je trenutak od kog mu se i danas kosa diže na glavi. Sa prijateljima je izašao da pogleda automobil i zanemeo od užasa.

Na zadnjem levom točku, četiri od pet brezona (šrafova) bila su potpuno odvijena!

Mogli su se skinuti prstima!

- Na jednom jedinom brezonu sam ja vozio 6 sati! Jedna rupa, jedna jača krivina, točak bi otpao, mi bismo sleteli i ne bi nas više bilo! Mene je oblio hladan znoj, naježio sam se dok vam ovo pričam - kaže vidno potreseni Rista.

Božja volja ili puka sreća?

Rista napominje da se sve dešavalo na Veliki petak, što celoj priči daje još mračniji i čudesniji ton. Dok jedni sumnjaju da su mu u servisu loše pričvrstili gume, a drugi da je neko pokušao da mu ukrade felne ili čak naudi, on kaže:

- Da li je mene i Kristinu spasio Bog, neka viša sila ili puka sreća? Ja ne znam, ali znam da sam celu subotu gledao u jednu tačku i vraćao film - zaključuje on.

Zašto je ovo bilo ravno samoubistvu

Ilustracija Foto: RINA

Sila smicanja (Shear Force): Pri velikim brzinama, težina automobila i centrifugalna sila u krivinama stvaraju ogroman pritisak na točak. Kada četiri šrafa nedostaju, sav taj teret pada na taj jedan jedini preostali šraf. On u svakom trenutku može da pukne kao od šale, a točak bi u tom slučaju bukvalno odleteo sa osovine.

Gubitak kontrole: Ako točak otpadne pri 150 km/h, vozač gubi svaku kontrolu nad vozilom. Automobil naglo naleže na disk ili doboš, što izaziva nekontrolisano zanošenje, prevrtanje ili direktan udar u zaštitnu ogradu.

Uništavanje glavčine: Rista je u videu pomenuo "metalni zvuk". To je bila glavčina koja je direktno udarala u felnu. Taj proces ne samo da uništava točak, već od vibracija može da dovede do otkazivanja kočionog sistema na tom točku.

Šta raditi u ovakvim situacijama