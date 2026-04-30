Povodom aktuelne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorio je da je neophodno vratiti fokus na suštinska pitanja i vođenje odgovornog javnog dijaloga zasnovanog na činjenicama.

- Prethodnih dana u javnom prostoru pojavljuju se paušalne i neutemeljene tvrdnje koje skreću pažnju sa ključnih tema. Posebnu zabrinutost izazivaju interpretacije koje nisu zasnovane na samom sadržaju Nacrta, iako su predložena rešenja usklađena sa međunarodnim konvencijama koje je Republika Srbija ratifikovala. Ovakvi navodi mogu dovesti do pogrešnog razumevanja i nepotrebnog uznemiravanja javnosti - istakao je poverenik u objavi na Instagramu.

Naglašava da se kao naročito problematični izdvajaju javni istupi u kojima se pitanje zabrane maloletničkih brakova relativizuje kroz generalizacije o pojedinim zajednicama, a posebno romskoj.

- Tvrdnje da su takve pojave „uobičajene" ili „tradicionalne" ne doprinose rešavanju problema, već direktno podstiču stereotipe, predrasude i dodatnu stigmatizaciju već ranjivih grupa - podvukao je Antonijević i dodaje:

- Maloletnički brakovi predstavljaju teško kršenje prava deteta i oblik nasilja koji ima ozbiljne i dugoročne posledice po razvoj, obrazovanje, zdravlje i dostojanstvo dece. Uzroci ove pojave nalaze u siromaštvu, socijalnoj isključenosti, nasilju i nedostatku adekvatne institucionalne podrške, a nikako u kulturi ili tradiciji bilo koje zajednice.

Poverenik je apelovao na značaj preciznog i odgovornog tumačenja zakonskih rešenja, naročito u oblastima identiteta deteta, zaštite od kažnjavanja, uloge roditelja i postupanja nadležnih organa.

- Javna rasprava mora se voditi na osnovu proverenih informacija uz puno poštovanje principa ravnopravnosti i nediskriminacije.