Cena žive vage prasadi dostigla je 430 do 480 dinara po kilogramu, dok se jagnjad kreću od 450 do 480 dinara. U odnosu na period pre Vaskrsa, cene su u proseku porasle za 15 do 20 odsto. Stočari, međutim, kažu da od ovog poskupljenja nemaju veliku korist.

Ekskluzivno, za "Redakciju", sa terena izveštavala je Gordana Injac - novinar Kurira.

- Ako ostane ovako, valjalo bi, mada je koncentrat otišao uvis. Nema neke zarade, radiš više da ne sediš besposlen. Imam tri krmače, nemam veliku farmu - to je za svoje potrebe. Višak ne treba, kuću prodajem. Od nas najčešće kupuju komšije ili pečenjare - za Kurir televiziju, rekao je Radenko Tutunović - stočar iz Slatine kod Čačka.

Radenko Tutunović - stočar iz Slatine kod Čačka Foto: Kurir Televizija

Već nekoliko godina trgovina stokom u čačanskom kraju odvija se po domaćinstvima, bez odlaska na stočnu pijacu, pa je teško precizno pratiti kretanje cena. One se uglavnom formiraju slobodnom pogodbom između kupaca i stočara, u zavisnosti od ponude i potražnje. Za razliku od prasadi, cena jagnjadi duže vreme nema veće oscilacije.

- Kada govorimo o cenama jagnjadi, nije to neka zavidna cena, trenutno oko 400 do 450 dinara. Ne držim zbog zarade, više zbog svojih potreba, jer od toga ne može baš da se živi. To je neka realna minimalna cena, da se pokriju troškovi - kaže Nenad Novaković - stočar iz Slatine kod Čačka.

Nenad Novaković - stočar iz Slatine kod Čačka Foto: Kurir Televizija

Skok cena žive vage jagnjadi i prasadi obično se preliva i na pečenjare, koje su pred praznike zatrpane narudžbinama. Kilogram prasećeg pečenja u Čačku trenutno košta oko 2.200 dinara, dok je jagnjeće oko 3.000 dinara. Isti cenovnik važio je i za Vaskrs, kada su jagnjad i prasad bili jeftiniji za 100 do 150 dinara.

CENE MESA PRED PRAZNIKE DIVLJAJU! Kilogram prasetine 2.200, jagnjetine čak 3.000 dinara - stočari kažu: "Zarade nema, od toga ne može da se živi" Izvor: Kurir televizija

