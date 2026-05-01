U Upravi saobraćajne policije kažu da su najčešći uzroci vožnje u kontrasmeru - stariji vozači koji, uprkos signalizaciji, pogreše smer, zatim bahatost, oni vozači koji to rade sa namerom tj. oni koji snimaju izazove na društvenim mrežama što je priličan alarm za celo društvo.

Koja bi bila najefikasnija rešenja, za Kurir televiziju, govorio je Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja.

- Ne verujem da je problem samo u signalizaciji. Naravno, potez Ministarstva saobraćaja da se sve dodatno proveri posle ovakvih događaja je odgovoran i očekivan - da se vidi da li na putu postoji neki problem i da li se nešto može unaprediti. Ipak, moje mišljenje je da signalizacija na autoputu nije dvosmislena. Ona je jasna i jednoznačna, i teško je zamisliti da bi greška u njenom čitanju dovela do ovakvih slučajeva vožnje u kontra smeru. Da je to zaista problem, imali bismo stotine takvih slučajeva, a ne tek nekoliko. Zato smatram da uzrok treba tražiti negde drugde, najverovatnije kod samih vozača - rekao je Božović.

Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja

E75 POD LUPOM ZBOG VOŽNJE U KONTRA SMERU

U krajnjoj liniji, kako kaže, ako neko pogreši smer na autoputu, posle pedesetak metara vožnje u suprotnom pravcu jasno je da nešto nije u redu - vidi se da nedostaje jedna kolovozna traka, da ih ima više nego što treba. U tom trenutku vozač bi morao da se zaustavi i spreči opasnost.

- Pitanje je šta je pravi uzrok takvog ponašanja, i na osnovu toga treba tražiti mere prevencije. Zanimljivo je i zabrinjavajuće da, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, najveći broj slučajeva vožnje u kontra smeru na autoputu u Srbiji beleži se upravo na deonici E75. Ne mogu da kažem zašto je baš taj autoput izdvojen. Svi mi ga koristimo i većina vozača nikada ne napravi takvu grešku. Signalizacija je jasna, vidljiva i u dobrom stanju. Teško mi je da poverujem da je ona uzrok.

- U jednom slučaju koji je analiziran, vozač je čak morao više puta da pređe preko pune linije i da se na ulivnoj rampi okrene za 180 stepeni kako bi se uključio na autoput. Teško je poverovati da neko ne zna osnovno pravilo uključenja na auto-put. Zbog toga sve češće deluju uverljivo tvrdnje sa društvenih mreža o izazovima i opkladama, kao i informacije da se za takve vožnje uzima novac. Policija je takođe navela da su među uzrocima bahatost i izazovi sa društvenih mreža, posebno TikTok. Moguće je da postoji više različitih razloga - ne mora uvek biti samo jedan uzrok ovakvog ponašanja - za "Redakciju", istakao je Božović.

