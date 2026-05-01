U trošnoj kući, sa zidovima koji pamte bolje dane i tavanicom sa koje otpada malter, odrasta mala Natalija - devojčica čije detinjstvo više liči na borbu nego na bezbrižnu igru.

Na njenu priču pažnju je skrenuo humanitarac Marko Nikolić, koji je kroz svoju organizaciju već pomogao brojnim porodicama. Ovoga puta, objavio je video koji je mnogima stegao srce.

U njemu Natalija, tiho i stidljivo, izgovara rečenice koje ne bi smelo da izgovara nijedno dete:

- Nekad nemamo šta da jedemo. Želela bih da imam svoju sobu i radni sto. Daće Bog da jednog dana imam svoju kuću i svoje životinje. Dobri ljudi, jel’ možete da mi pomognete da dobijem svoju sobu? - izgovara ovo lepo dete.

Njene želje su skromne - soba, sto za učenje, malo prostora samo za nju. Ali u njenom svetu, i to je luksuz.

Živi sa majkom, bakom, dekom i ujakom - svi zajedno u dve prostorije, bez privatnosti i osnovnih uslova za normalan život. Otac je nikada nije priznao. Njena majka svakodnevno vodi tešku borbu da zaradi za parče hleba, kako dete ne bi leglo gladno.

I ima dana kada zaista nemaju šta da jedu.

Ali ono što najviše pogađa nije samo nemaština već činjenica da jedno dete odrasta u borbi za preživljavanje.

Ipak, Natalija ne odustaje.

Na snimku se vidi kako vredno pomaže - hrani svinje i živinu, brine o kući, raduje se životinjama. Najviše voli da jaše konja i vozi bicikl, jer, kako kaže, to je ono što je ispunjava. U tim trenucima, bar nakratko, zaboravi na težinu svakodnevice.

- Ponekad mi je mnogo krivo da gledam mamu kako se muči - priznaje.

Pa ipak - smeje se.

Taj osmeh, u takvim uslovima, nije običan dečji osmeh. To je snaga. To je prkos. To je nada da život može biti drugačiji.

- Mala Natalija. Dete koje nije biralo svoju sudbinu. Otac je nikada nije priznao. Ostala je uz majku - ženu koja se svakog dana bori da zaradi za parče hleba, da joj dete ne legne gladno. Žive zajedno sa bakom, dekom i ujakom. Svi u dve prostorije. Bez privatnosti. Bez sigurnosti. Bez osnovnih uslova za život. I ima dana... kada zaista nemaju šta da jedu. Ali ono što najviše boli - nije ni glad, ni hladnoća, ni težina života. To je činjenica da jedno dete odrasta u borbi za preživljavanje, umesto u bezbrižnosti. A opet - ona se smeje. Taj mali osmeh, u takvim uslovima - nije samo osmeh. To je snaga. To je prkos. To je nada. I zato ne smemo da okrenemo glavu. Jer nečije malo - nekome znači sve. Ako možemo da pomognemo, pomozimo - naveo je u opisu snimka Marko Nikolić, koji nas je podsetio da je ovo priča o detetu koje nije biralo svoju sudbinu, ali svakog dana bira da ide napred.

Kako pomoći

Račun za donacije: 265411031000227596

Devizni račun:

IBAN: RS35265100000112450017

SWIFT CODE: RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac: Humanitarna fondacija "Zajedno možemo"

Svrha uplate: Za Nataliju