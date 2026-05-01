U Osnovnoj školi "Ratko Mitrović" u Čačku dogodio se incident koji je prilično uzmemirio roditelje, kada je jedna učenica donela skalpel u školu i navodno je imala spisak dece i poručivala da će osvetiti dečaka koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Direktor škole Đuro Ćeranić potvrdio je da se incident dogodio, da su svi odmah reagovali, da je devojčica udaljena iz škole, i sa njom će se raditi po posebnom programu do kraja školske godine.

- Pre tri dana sam obavešten od odeljenskog starešine, da je dobio informaciju od dece da devojčica kod sebe poseduje skalpel i da ona ima nekakav spisak. Odeljenski starešina je automatski obavestio roditelja koji se stvorio za bukvalno pet minuta ispred škole i po mom nalogu preuzeo dete, sa sugestijom da detetu pregleda ranac. Narednog dana, to jest prekjuče, otac je došao po mom nalogu na razgovor u školu sa detetom, sa tvrdnjom da ona nema nikakav skalpel, da on ima skalpel koji poseduje u radionici, ali da je to pod ključem, da ona ne može da dođe do njega. Ona je isto tvrdila da nema nikakav skalpel kod sebe i izrazila je želju da se taj dan izvini deci, da donese bombone, da ih počasti za neslanu šalu. Po njoj sva ta priča je neslana šala, spisak nikakav ne postoji, već je ona imala u svom dnevniku imena koju decu više voli, a koju ne voli. To je javno rekla, pa su to deca tako protumačila i vezala za taj skalpel. Isti dan, naveče, mene opet zove odeljenski starešina da je jedna devojčica opet prijavila da ona ima skalpel kod sebe. Ovaj put je ona nju pozvala i insistirala, pre nego što je zvala roditelja, da pregleda ranac, da ona izvadi sve stvari iz ranca i našla joj je zaista taj skalpel. Otac je došao, preuzeo dete, šokiran sa tim što je video - navodi direktor Ćeranić.

OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku Foto: Google Earth Printscreen

On je za medije ispričao da su juče pedagog, pravnik i on otišli u Školsku upravu, upoznali ih sa celom situacijom i dogovorili se o mogućim koracima.

- Odmah sam izašao sa zahtevom, to jest idejom da se devojčica privremeno, iz bezbednosnih razloga, zbog bezbednosti nje same, a i ostale dece, udalji sa nastave, u okviru zakonskog roka. Zakon omogućava 20 dana da direktor donese odluku da se dete udalji sa nastave, na daljinsku nastavu. Druga ideja od strane Školske uprave je da dete pređe na hibridnu nastavu. To je nešto slično kao onlajn, gde bi ona dolazila u školu, preuzimala materijal, dolazila na ispitivanja u zakazano vreme. U školi smo održali Tim za nasilje, kao što zakon od nas i zahteva. Tim je doneo upravo takvu odluku da se pozovu roditelji u školu, da im se to predoči, kao i da se upozna sa celom situacijom. Spoljna zaštitna mreža, to je Školska uprava i Centar za socijalni rad, uradiće plan zaštite za celo odeljenje, kao i za dete. Roditelji su jutros došli u školu, predočena im je ideja i oni su je prihvatili, jer su svesni problema. Zajedno ćemo raditi sa njom, ići će u razvojno savetovalište gde postoji dečiji psiholog koji bi radio sa detetom i video koji je uzrok takvog njenog postupka i takvog njenog ponašanja, nošenja opasnog predmeta u školu - navodi direktor Ćeranić.

Škola je donela i zaključak o pokretanju vaspitno-disciplinskog postupka, jer je ona, samim tim što je unela opasan predmet u školu, prekršila zakon.

- Sve je to okarakterisano kao drugi vid nasilja, zato što ona nikoga nije ni povredila, već je samo posedovala kod sebe taj skalpel i upućivala je neke verbalne rečenice koje mogu da se okarakterišu kao neka vrsta pretnje prema nekoj deci, konkretno nekoj devojčici koja je navodno u vezi sa nekim dečakom u kog je ona zaljubljena. Roditelji su potpisali rešenje koje sam dao uz njihovu saglasnost da dete pređe na hibridni vid nastave i ona će ostatak školske godine završiti na takvom vidu nastave.

Sve smo odradili na jedan preventivan način da ne bi došlo do problema. Škola je postupila u skladu sa zakonom i ja sam odmah isti dan reagovao u Viber grupama sa informacijom da roditelji ne moraju da brinu o tome da li je bezbednost dece ugrožena ili nije. Škola preduzima sve mere, kao i u svim ostalim situacijama, tako da smo i tog drugog dana, kada je dete došlo u školu posle razgovora sa roditeljem, imali pojačan nadzor nastavnika nad detetom i nad ostalom decom, a školski psiholog je za vreme odmora sa detetom provodio vreme - navodi direktor škole.

Naredne nedelje odeljenski starešina će sazvati odeljensko veće koje će doneti plan hibridne nastave za devojčicu, gde će se tačno odrediti kojim danima će ona dolaziti u školu, koje materijale će dobijati za nastavu, kako će da bude ocenjena i kako će na najkvalitetniji način da prati nastavu do kraja ove školske godine.