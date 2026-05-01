U Žitorađi je četvorogodišnje dete tokom popodneva otrovano mišomorom i hitno prebačeno u bolnicu u Prokuplju, potvrđeno je iz zdravstvene ustanove.
STRAVA I UŽAS U ŽITORAĐI! DETE (4) SE OTROVALO MIŠOMOROM: Mališan došao s roditeljima u goste, u dvorištu našao kesice otrova za pacove
ŽITORAĐA - Četvorogodišnje dete se tokom popodneva otrovalo mišomorom u Žitorađi. Hitno je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje sanitetom Doma zdravlja Žitorađa.
Kako nam je potvrđeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi,mališan je došao sa roditeljima u goste i igralo se u dvorištu. Našlo je kesice mišomora i jednu otvorilo i progutalo praškastu supstancu
Roditelji su primetili pa ga odveli u Dom zdravlja Žitorađa, a odatle je transportovan u Prokuplje gde je u toku dijagnostika povreda.
