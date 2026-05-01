ŽITORAĐA - Četvorogodišnje dete se tokom popodneva otrovalo mišomorom u Žitorađi. Hitno je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje sanitetom Doma zdravlja Žitorađa.

Kako nam je potvrđeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi,mališan je došao sa roditeljima u goste i igralo se u dvorištu. Našlo je kesice mišomora i jednu otvorilo i progutalo praškastu supstancu

Roditelji su primetili pa ga odveli u Dom zdravlja Žitorađa, a odatle je transportovan u Prokuplje gde je u toku dijagnostika povreda.

Kurir.rs

