OVO VAM NISU REKLI: 10 stvari koje sam naučio radeći kao programer

Sve je više mladih, ali i onih u srednjoj životnoj dobi, koji žele da se poslovno skrase u nekom od zanimanja u okviru IT industrije. Njihova želja je više nego opravdana. Informacione tehnologije danas predstavljaju siguran izvor prihoda i poligon za izgradnju perspektivne karijere.

Međutim, mnogo je onih koji na svoj prvi posao dolaze pogrešno informisani o tome šta mogu da očekuju od posla u IT-ju. Te zablude nekad mogu da koštaju mnogo više nego što čak i najbolja plata može da nadomesti. Dušan Stanković, programer sa desetogodišnjim iskustvom u internacionalnoj kompaniji, želi da podeli svoja iskustva sa svima onima koji su novi u IT-ju ili planiraju to da postanu i tako im pomogne da ne naprave neke greške koje je on napravio.

1. Svako može da postane programer

OK, skoro svako. Mali broj ljudi ipak ne može. To su oni koji su lenji, oni koji brzo odustaju, zatim oni koji programiranje vide kao neku uzgrednu aktivnost koju će da obavljaju pola sata svaki drugi dan, oni koji bi da budu „pomalo” programeri, oni koji svaki problem rešavaju na isti način i oni koji misle da uspeh dolazi preko noći. Svi ostali mogu.

2. Diploma znači, ali učenje tek počinje

Kad sam došao na prvi posao, samouvereno sam mislio da znam sve ili barem dosta toga. Onda sam shvatio da je moja prestižna diploma, koja je bila dokaz tog znanja, tek ulaznica koja mi je odškrinula IT vrata i dozvolila mi da nastavim sa učenjem. A onda sam shvatio još jednu veliku istinu...

3. ...ako ne nastavite sa učenjem, nećete napredovati

Jedan od najgorih osećaja u životu je shvatanje da tapkate u mestu dok svi drugi prolaze pored vas i napreduju. Bez obzira na to koliko je veliko vaše znanje, IT svet bezuslovno zahteva da konstantno učite. Bilo da ste programer, sistem administrator ili web dizajner, svakodnevno morate učiti nove programske jezike, nove tehnike i pristupe problemima inače ćete vrlo brzo osetiti kako vas je pregazilo vreme i kako se vaša stručnost ruši kao kula od karata.

4. OK je (ponekad) nemati pojma

Ne bojte se da priznate da ne znate da rešite neki problem. I najbolji programeri sa višedecenijskim iskustvom ne znaju da reše sve probleme. Bil Gejts ne ume da reši milion problema pa mu ipak ne ide loše u životu. To je zato što Bil Gejts shvata da je sasvim prirodno nešto ne znati. Dakle, budite kao Bil Gejts – priznajte da nekad nemate pojma kako da uradite nešto i najverovatnije se ništa loše neće desiti.

5. Dve glave su (gotovo uvek) pametnije od jedne

Potencijalno rešenje problema iz prethodnog pasusa. Imajte ovo na umu što češće, čak i onda kad mislite da je zadatak na kom radite takav da bez problema možete sami da ga rešite. Konsultujte se sa kolegom, pitajte, razmislite dvaput pre nego što „na sto” tresnete neku kardinalnu grešku koju niste primetili.

foto: Promo

6. Dobar plan uštedi mnogo vremena, a naročito živaca

Rokovi su čudovišta. Naročito kad imate više zadataka i onda se „odjednom” desi da treba da napišete trilion linija koda, komentare i ispravite tonu bagova. Tuđih. Do juče. U tim situacijama poželite da ste baštovan koji uživa u aranžiranju cveća ili pastir na planini. Ne pitajte kako znam ovo. Napravite plan prioriteta i držite ga se po svaku cenu. Jednog dana ćete sami sebi reći hvala.

7. Vrhunski programer se postaje u slobodno vreme

Kad shvatite da biste radije razvijali neki kod ili rešavali apstraktni problem nego pogledali film, seriju ili se čak videli sa prijateljima iz srednje škole, čestitam, postali ste pravi programer iz popularnih viceva. Da li je to dobro po vašu karijeru, prihode i znanje? Da, to je odlično. Da li je to dobro po vaš socijalni život? Ne previše. Pogledajte film, izađite ponekad sa prijateljima iz srednje škole. Nije tako strašno kao što izgleda, neki programeri su probali i, čudom, preživeli.

8. Strast olakšava posao

Ne, nisam mislio da pronađete ljubavnicu na poslu, to bi moglo dodatno da oteža posao. Neki problemi znaju da budu toliko teški da izgledaju nerešivo. Drugi su obimni i zahtevaju mnogo uloženog vremena. Tu nastupa vaš odnos prema programiranju. Ukoliko volite to što radite, teško ćete odustati samo zbog toga što nešto izgleda teško. Takođe, neće vas ni obeshrabriti hiljade linija koda jer provedena noć uz ekran računa je za vas tek blagi poremećaj životnog ritma.

9. Najteži problemi stvaraju najbolje programere

Smatram da sam najveći napredak u znanju postigao u nekoliko prilika kada sam se uhvatio ukoštac sa problemima koji su bili takvi da sam morao da promenim čitavu paradigmu pristupa. Takve situacije su me naučile da mimo ustaljenih načina rešavanja problema postoji još bezbroj načina za koje nisam ni bio svestan da mogu dovesti do rešenja. U tome je lepota ovog posla.

foto: Promo

10. Rad nadvladava talenat

Za deset godina rada upoznao sam mnoge talentovane programere koji se sada bave skroz drugim poslovima. Razlog? Baš kao što sam ja mislio da je diploma sve, oni su mislili da je talenat dovoljan da na njegovim krilima „lete” do penzije. Zato se sada bave nekim drugim poslovima za koje možda nisu toliko talentovani, ali su shvatili da moraju vredno da ih rade da bi u njima opstali.

Ako ste stigli do ovog pasusa, to verovatno znači da ste uporni i želite dobru IT karijeru. A možda ipak samo znači da vam je dosadno i ne znate šta biste od sebe. Šta god da je od toga tačno, možete da pokušate da postanete programer. Ako ništa drugo, posao i dobra zarada su vam garantovani, bar u našoj zemlji.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir