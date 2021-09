IT STUDIJE nakon kojih čak 92,86% diplomaca postigne uspeh u karijeri

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije − ITS je škola koja je, po ugledu na najprestižnije svetske univerzitete, smeštena u okviru jedne od najvećih IT kompanija u regionu.

Ovakva pozicija predstavlja najbolji spoj obrazovanja za poslove budućnosti u IT-ju i modernog poslovanja u velikoj IT kompaniji.

Ono po čemu se studije na ITS-u izdvajaju od ostalih jeste to što se studentima pruža jedinstvena prilika da još tokom školovanja učestvuju u pravim projektima. Takođe, razvijaju svoje poslovne veštine u kontaktu sa IT inženjerima i imaju uvid u to kako će izgledati njihova buduća radna mesta. Studentima koji se pokažu kao najbolji odmah nakon studiranja obezbeđeno je radno mesto i perspektivna karijera u Comtradeu, jednom od najpoželjnijih poslodavaca u regionu.

Najuspešniji diplomci dolaze sa ITS-a

Da se odlična kombinacija ekspertskih znanja i prakse isplati, pokazuju i izvrsni rezultati studenata diplomaca na ITS-u. Mali broj škola može da se pohvali izuzetnim rezultatom od 92,86% uspešnih studenata.

Tačnije, čak 85,44% ITS diplomaca se zaposlilo (u struci), a 7,42% njih nastavilo je školovanje na nekom od prestižnih univerziteta u zemlji ili inostranstvu. Ovakvi podaci pokazuju koliko je IT perspektivna oblast, ali i koliko je studiranje na ITS-u visokokvalitetno.

Kompanije u kojima rade studenti ITS-a neke su od najuspešnijih u IT industriji: Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Comtrade, Questys Solutions, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge.

Najmodernija škola u regionu

Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade i smestile je u središte najvećeg IT centra na našim prostorima.

Prostor ITS-a daje mogućnost studentima da uče u najsavremenijim uslovima. Svaki student ITS-a dobija TESLA tablet, koji svakodnevno koristi u nastavi, dok im je na raspolaganju i moderna stručna literatura koju su napisali profesori ITS-a (preko 40 izdanja).

Takođe, ITS koristi naprednu Platformu za podršku učenju, jedinstvenu u Srbiji, kako bi svojim studentima olakšao studiranje. Ova platforma predstavlja dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gde studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz online kurseve, multimedijalna predavanja, testove za vežbanje i chat komunikaciju sa profesorima i kolegama preko interneta, čime je sticanje znanja maksimalno olakšano.

Još jedna posebna pogodnost za studente ITS-a jeste i mogućnost praćenja nastave preko interneta, putem Live streama. Na ovaj način sva predavanja ostaju sačuvana i u video-arhivi, pa studenti mogu ponovo da ih pogledaju u svakom trenutku.

ITS studijski programi su drugo ime za uspeh

U kreiranju studijskih programa ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena bogata iskustva osnivača, proistekla iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Kao studenti ITS-a imate mogućnost da se usavršavate u 4 najaktuelnije i najplaćenije IT oblasti:

Informacione tehnologije − Program obuhvata celokupan proces projektovanja, izrade i implementacije softvera, programiranje, ovladavanje brojnim jezicima i tehnologijama.

Računarska multimedija − Obuhvata oblast web i grafičkog dizajna, multimedija, vizuelnih komunikacija, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa.

Informacioni sistemi − Program za IT lidere i buduće direktore IT kompanija, osposobljava studente za upravljanje poslovnim sistemima i velikim IT projektima.

Elektronsko poslovanje − Naučite da pokrenete e-poslovanje, da kreirate web aplikacije i sisteme, ali i da naučite tehnike promocije i prodaje na internetu.

Tu su i akreditovane master studije za IT − Kako navode iz ITS-a, dvogodišnje master studije pružaju širok spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija, što studentima omogućava da postanu neki od najtraženijih stručnjaka današnjice, sa zvaničnom diplomom master strukovnog inženjera informacionih tehnologija.

Želiš profitabilnu karijeru? Upiši ITS već sada po najpovoljnijim cenama

Zbog svega navedenog, ali i zbog mnogih drugih razloga, budući IT stručnjaci prepoznaju ITS kao nabolji izbor za nastavak svog školovanja, a usled velikog interesovanja, najveći broj mesta popuni se već u predupisnom roku.

Svima koji žele da započnu najtraženije IT studije iz ITS-a poručuju da iskoriste posebne pogodnosti ranijeg upisa i izaberu neki od najmodernijih studijskih programa. Prijavu možete poslati preko sajta its.edu.rs ili pozivom na broj telefona: 011/40-11-216.

