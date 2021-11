ŠTA JE AGILNI MENADŽMENT? Ovo je 6 osnovnih principa agilne metodologije vođenja projekata

U razvoju softvera jednu od najbitnijih uloga igra projektni menadžer. Njegov ili njen zadatak je da se postara da svaki deo projekta bude izveden po dogovoru, da motiviše članove tima, da vodi računa o isporuci proizvoda i da komunicira sa klijentom.

Da bi u svom poslu bili uspešni, menadžeri na projektima se često opredeljuju za određene metodologije, birajući ih po principima koji u tom trenutku i tom konkretnom procesu olakšavaju ispunjenje ciljeva.

U IT industriji jedna od najprihvaćenijih metodologija jeste agilna. Ona dozvoljava da se projekat usklađuje i da se tako prilagođava aktuelnim potrebama klijenta i proizvoda. U nastavku pronađite principe kojima se vodi agilni menadžment.

Odgovorite na potrebe klijenata što je ranije moguće

foto: Promo

Prvi princip agilne metodologije može se primeniti na gotovo sve industrije u kojima želite da radite. On glasi da je klijent na prvom mestu i da se kao prioritet mora staviti rana isporuka vrednosti ili bar dela proizvoda koji je ugovoren.

Baš zbog toga se insistira na agilnosti, koja u ovom kontekstu znači spremnost svih da se prilagođavaju zahtevima kako bi se što pre došlo do finalnog rešenja. Rezultat ovog principa je zadovoljan klijent i brži nastavak saradnje.

Sve izmene su dobrodošle u svakom trenutku

foto: Promo

Agilna metodologija se razlikuje od ostalih pre svega po tome što je otvorena za izmene, bez obzira na to u kojoj fazi je projekat. U svim ostalim sistemima jednom kada se ugovori posao, on se u toj formi i isporučuje i nije moguće raditi bilo kakve promene, međutim, ovde to nije slučaj, jer je upravo to jedna od najbitnijih vrednosti i drugi princip kojeg se svi drže.

Klijent može da u bilo kom trenutku zatraži novi dodatak i agilnost se ogleda u tome što će to biti usvojeno i isporučeno.

Često isporučivanje vrednosti

foto: Promo

Treći princip je donekle nastavak prvog principa, jer ukoliko težite da što ranije isporučite vrednost klijentu, to znači da ćete morati to da radite često. Iako u ranoj fazi projekta ne možete predstaviti ceo proizvod, ako ga podelite na faze i odlučite da na svake 3 nedelje klijentu prezentujete inovacije i vrednosti koje ste implementirali, to će učiniti da saradnja bude dobra tokom trajanja celog procesa kreiranja poručenog proizvoda.

Saradnja među timovima je ključna za uspeh

foto: Promo

Programeri moraju znati na čemu rade, da bi mogli da kreiraju najbolji mogući proizvod, a u tome će im najpre pomoći kolege iz prodaje. To znači da ova dva tima moraju biti povezana i moraju sarađivati, kako bi svi bili sigurni da će krajnji rezultat zadovoljiti očekivanja klijenta i da će zaista isporučiti vrednost koja se očekuje.

U praksi se pokazalo da razvojni tim često ima vredne ideje kada je u pitanju unapređenje proizvoda.

Verujte svom timu

foto: Promo

Peti princip se svodi na to da je mikromenadžment odavno prevaziđen koncept i da menadžeri ne mogu očekivati da imaju motivisane pojedince u svom timu ako im ne veruju da će biti sposobni da završe posao samostalno. Verujte ljudima koje ste zaposlili, jer uglavnom imaju ideje i motive da ostanu uz vas i uz proizvod. Na taj način ćete stvoriti kvalitetnu atmosferu u kojoj će svako želeti da radi i provodi vreme.

Komunikacija je efikasnija licem u lice

Iako smo danas često onemogućeni da razgovaramo bukvalno licem u lice, nove tehnologije su nam omogućile da obavljamo sastanke uvek gledajući sagovornika. Takav tip komunikacije obećava daleko bolje rezultate, pa se baš zato u agilnoj metodologiji insistira na svakodnevnim sastancima oči u oči sa sagovornicima, tokom kojih će svako dobiti reč i izložiti svoje mišljenje.

Naučite kako da postanete deo agilnog tima

Agilna metodologija se najviše koristi u IT industriji i zahteva od programera u timovima koji se vode ovom filozofijom veliko znanje i sposobnost prilagodljivosti. Da biste postali deo takvog kolektiva, potrebno vam je više vremena od samo nekoliko meseci provedenih na kursu koji vam obećava znanja. Reč je o kompleksnom procesu, koji zahteva trud, rad, učenje i spremnost na žrtvovanje sopstvenog vremena. Ali rezultati koje ćete videti apsolutno su vredni žrtve. Zato uložite bar godinu dana u svoje usavršavanje.

Upišite obuku za razvoj softvera i napravite pravu odluku za svoju budućnost.

Promo tekst