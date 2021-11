ISKORISTITE CRNI PETAK na Fakultetu društvenih nauka i upišite se u školsku 2022/23. godinu

Fakultet društvenih nauka je počeo sa predupisom za školsku 2022/23. godinu.

Sada je pravo vreme da rezervišete svoje mesto i ostvarite neverovatan popust.

Najatraktivniji i najpopularniji studijski programi dostupni u Srbiji, a koje realizuje Fakultet društvenih nauka, na osnovnim akademskim studijama su: Digitalni mediji i komunikacije i Ekonomija. Takođe, postoje i master akademske studije na kojima se realizuju studijski programi: Ekonomija i Digitalni mediji i komunikacije.

Broj mesta je ograničen

Zbog velikog interesovanja za upis na Fakultet društvenih nauka pravo je vreme da sada rezervišete svoje mesto za upis.

foto: Promo

ZA SVE KOJI SE PRIJAVE DO KRAJA NOVEMBRA VAŽE PROMOTIVNE CENE

Ostvarite popust od 50% ili plaćajte školarinu na neverovatnih 60 rata.

Ukoliko sad rezervišete svoje mesto na jednom od studijskih programa osnovnih akademskih studija Fakulteta ostvarujete mogućnost da izaberete jedan od tri modela plaćanja koje smo vam pripremili.

I model – plaćanje u celosti i ostvarujete popust od 50%

foto: Promo

II model – mogućnost plaćanja na 60 mesečnih rata i ostvarujete popust od 47,5%

foto: Promo

III model – mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata i ostvarujete popust od 40%

foto: Promo

Model za master studije – mogućnost plaćanja na 20 mesečnih rata i ostvarujete popust od 40%

foto: Promo

Kako biste rezervisali vaše mesto na vreme potrebno je da se prijavite putem elektronske prijave ili da posetite Fakultet ili da nas kontaktirate putem telefona na broj 011/ 77 777 00.

Radno vreme Fakulteta društvenih nauka je radnim danima od 9h do 18h. Akcija traje do kraja novembra, a Fakultet ​​​​​​​će tokom trajanja akcije raditi i u subotu 27. novembra od 9h do 18h.

Promo tekst