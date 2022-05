ITHS PROJEKTNI CENTAR – idealna prilika da srednjoškolci usavrše i primene IT znanje u radu na realnim projektima

Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS poznata je po tome što svojim učenicima obezbeđuje brojne prilike da stečeno znanje primene u praksi, a jedna od njih jeste i rad na realnim projektima u okviru jedinstvenog IT projektnog centra.

Projektni centar ITHS-a učenicima omogućava da se već tokom školovanja susretnu sa pravim projektima, da sarađuju sa klijentima na realnim zadacima, nakon čega će organizacije ili ustanove zaista i usvojiti krajnji produkt njihovog rada. Jedinstven sistem učenja i usavršavanja IT veština na ovaj način organizovan je samo za učenike ITHS-a koji su zainteresovani da što ranije uđu u poslovni svet i steknu neprocenjivo profesionalno iskustvo već u školi.

foto: Tim Edukacija

Kako ITHS projektni centar funkcioniše?

Projektni centar ITHS-a nastao je kao rezultat dobrog rada i pozitivnih rezultata Projektnog centra ITS-a radi pružanja prilike učenicima da se upoznaju sa poslovnim svetom, koji podrazumeva saradnju sa klijentima, timski rad i posedovanje brojnih veština.

Klijenti sa kojima učenici sarađuju su kompanije, udruženja i ustanove raznolikih delatnosti, kojima je zajedničko da teže da svoje poslovanje unaprede i podignu na viši nivo.

Rad na novim projektima počinje u septembru, kada se formiraju timovi učenika. Svaki tim ima svog lidera, a svaki član ima odgovarajući zadatak kako bi bilo moguće realizovati sve u okviru zadatih rokova.

Učenici su tokom rada na određenom projektu u kontaktu sa klijentom, sa kojim održavaju brifinge i ugovaraju detalje finalnog rešenja. U čitav proces uključeni su i nastavnici ITHS-a i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Praktično učenje kroz zanimljive i kreativne projekte

Upravo ovakav način učenja omogućava članovima Projektnog centra, odnosno učenicima ITHS-a, da se bave izradom raznovrsnih IT rešenja i pritom primene stečeno teorijsko znanje i usavrše IT veštine. Do sada su imali priliku da rade na nekoliko veoma zanimljivih živih projekata, kroz šta je samo učenje preraslo u kreativan proces.

Neki od projekata koje su učenici uspešno realizovali su: izrada aplikacije za decu sa posebnim potrebama, kreiranje online platforme za Centar za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac, zatim web prezentacija za Reto centar i izrada sajta i logoa za Društvo matematičara Srbije, kao i formiranje sistema za merenje kvaliteta vazduha pomoću drona.

foto: Tim Edukacija

Pritom su ovi mladi IT stručnjaci koristili neke od najsavremenijih tehnologija kao što su C#, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MS Visual Studio, MS SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC, GitHub, MSTest, Moq Framework, Scrum – agilna metoda razvoja softvera…

ITHS pretvara ljubav prema računarima u isplativu profesiju

Svedoci smo da sve više dece, čak i predškolskog uzrasta, bez problema koristi tablet uređaje i pametne telefone, pokreće brojne programe na računaru, snalazi se na Googleu i Instagramu pre nego što nauči da napiše svoje ime.

ITHS, srednja škola za informacione tehnologije, jedna je od prvih škola koje su to prepoznale i implementirala je program prilagođen navikama novih generacija i tako pronašla način da ljubav i talenat za rad na računarima kod dece pretvori u praktičnu veštinu, koja će im biti od velike koristi u odabiru buduće karijere.

Svakodnevica učenika u ITHS-u veoma se razlikuje od prosečnog dana vršnjaka u drugim školama.

U nastavi u ITHS-u tradicionalna tabla zamenjena je interaktivnom tablom, koristi se elektronski dnevnik, učenicima su dostupni najmoderniji računari, a znanje usvajaju kroz obrazovne aplikacije u interaktivnoj nastavi. Pored toga, dostupni su im online kursevi za utvrđivanje veštine i dopunu znanja, kao i online biblioteka.

Učenje u ITHS-u mnogo je efikasnije zahvaljujući upotrebi savremenih tehnologija. Učenici Srednje škole za informacione tehnologije prvi u Srbiji na raspolaganju imaju e-Learning platformu za učenje, na kojoj im je tokom 24 časa dostupan sav materijal sa nastave. U svakom trenutku mogu da pogledaju prezentacije, informišu se o rasporedu časova i kabineta, imaju uvid u domaće zadatke koje treba da urade, evidenciju koliko su prisutni na nastavi, ocene – dakle sve što je neophodno za odgovornost i uspeh jednog učenika.

Matematiku vežbaju koristeći online testove, lektiru čitaju u elektronskom obliku, geografiju uče pomoću Google Eartha, dok se učenje dugih formula pretvara u igru u učenju u savremenoj računarskoj laboratoriji. Pomoću interaktivnih aplikacija učenje dobija sasvim novu perspektivu – postaje moguće vratiti se kroz vreme i učestvovati u istorijskim događajima. Nekada su obimne knjige, rečnici i pravopisi bili izvor sticanja znanja, od čega ih sad deli samo jedan klik, dok se nastava ne zasniva isključivo na predavanju profesora već se podstiče aktivnost učenika u nastavnom procesu.

foto: Tim Edukacija

Odabir prave škole sigurna je investicija u budućnost deteta

Poznato je da IT zanimanja spadaju u najplaćenija svuda u svetu, pa i kod nas. U Srbiji programeri zarađuju i do 3 prosečne plate mesečno, a IT veštine su postale nezaobilazan faktor i u mnogim drugim oblastima, tako da danas gotovo da ne postoji posao koji ne uključuje osnovna znanja iz IT-ja.

Nastavni plan i program u ITHS-u bogat je stručnim predmetima iz oblasti informacionih tehnologija, a učenici biraju jedan od pet profila: Elektrotehničar informacionih tehnologija, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Administrator mreža, Tehničar mehatronike i Elektrotehničar telekomunikacija. To su veštine za novo doba, koje učenicima pružaju odlične mogućnosti za nastavak školovanja, ali i lako zaposlenje odmah posle završene škole.

U kom god pravcu se karijera vašeg deteta bude razvijala, ona mora počivati na snažnim osnovama digitalne pismenosti i te veštine neophodno je sticati kontinuirano, kroz sve nivoe obrazovnog procesa. Zato je upis Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS najbolja investicija u njegovu budućnost.