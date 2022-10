VREME JE ZA MASTER: Upišite najtraženije master studije za perspektivnu IT karijeru

foto: Tim Edukacija

Oni koji su završili osnovne studije i trenutno razmišljaju u kom pravcu treba da se nastavi njihovo obrazovanje ne bi trebalo da imaju nikakvu dilemu. Kada biramo studije, svakako gledamo i koliko je naše buduće zanimanje perspektivno. Ovde se ističe činjenica da je budućnost u informacionim tehnologijama, jer će posla za IT stručnjake sa ekspertskim znanjima uvek biti i, što je najvažnije, taj posao je odlično plaćen.

Bez obzira na oblast koju ste prethodno studirali, master studije iz oblasti informacionih tehnologija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS sjajan su način da svoju karijeru usmerite u IT pravcu i obezbedite sebi perspektivnu budućnost.

Master studije za IT stručnjake koji žele da ostvare vrhunsku karijeru

Godinama vlada velika potreba za stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija. Stoga su akreditovane master studije iz ove oblasti na ITS-u pravi izbor za one koji žele da steknu ekspertska znanja u gorepomenutoj oblasti, jer ovaj master program nudi jedan od najsavremenijih obrazovnih programa u regionu, u jednom od najmodernije opremljenih centara, u kom se odvijaju predavanja i praktična nastava.

„Drago nam je da su diplomci uspeli da prepoznaju kvalitet obrazovanja koje se stiče kroz master program na ITS-u. Ono što bismo istakli jeste da sve buduće studente master studija očekuju savremen pristup u nastavi, rad sa najaktuelnijim softverskim alatima, priprema za rad u realnim uslovima, kao i usvajanje veština komunikacije i timskog rada, koje su neophodne svakome ko želi da izgradi uspešnu karijeru u ovoj oblasti. Takođe, savetujemo sve one koji žele da upišu baš ovaj master program da to učine što pre, jer je ostalo još veoma malo slobodnih mesta”, ističu predstavnici ITS-a.

Lako do liderske pozicije uz znanja sa ITS master studija

Master studije na ITS-u traju dve godine i omogućavaju širok spektar znanja iz oblasti informacionih tehnologija, a u zavisnosti od toga koje predmete izaberete, to mogu biti oblasti kao što su cloud computing, data science, big data, mobile development, digitalna forenzika, kriptografija, data mining, napredne veb-tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje itd.

Studentima se pružaju znanja iz oblasti projektovanja i implementacije softvera, nakon čega stiču zvanje master strukovni inženjer informacionih tehnologija, a upravo ta znanja otvaraju vrata nekih od najplaćenijih poslova današnjice.

foto: Promo

Sjajna vest je da master studije informacionih tehnologija na ITS-u mogu da upišu svi koji su završili osnovne studije, bez obzira na to koju su oblast prethodno studirali. Problem može predstavljati jedino broj slobodnih mesta, jer za ove studije vlada veliko interesovanje, a većina mesta je već popunjena. Iz tog razloga se svim zainteresovanim studentima preporučuje da se što pre prijave ako žele da započnu studiranje za najplaćenija zanimanja današnjice.

Kako izgleda studiranje na ITS-u

Ono po čemu se master studije na ITS-u razlikuju od ostalih jeste to što se, pored teorijskih znanja, posebna pažnja poklanja, pre svega, praktičnom radu i učešću u realnim projektima u okviru Projektnog centra. Akcenat se stavlja na rad sa najsavremenijim softverima, a tokom master studija studenti imaju dosta praktične nastave, uz nadzor istaknutih profesionalaca iz IT industrije. Ovakvi uslovi studentima omogućavaju vredna iskustva koja će im koristiti posle završenih studija. Oni imaju jedinstvenu priliku da učestvuju u pravim projektima i na taj način steknu uvid u to kako će izgledati njihova buduća radna mesta.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS može se pohvaliti najmodernije opremljenim prostorom za predavanja i praktičnu nastavu. Prostorije se nalaze u okviru kompleksa kompanije Comtrade, pa su mogućnosti za zaposlenje i praksu nakon studija veoma velike.

Sve je opremljeno tako da se mogu kombinovati interaktivna nastava sa auditivno-praktičnim radom u računarskim laboratorijama korišćenjem računarske opreme, a sve to se odvija kroz paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi.

Radi se po principu jedan student – jedan računar, pa su uslovi za usavršavanje veština izuzetni.

Veliki broj master studenata ITS-a uspešno gradi karijeru u IT sektoru

Veliki broj svršenih studenata master studija na ITS-u pronašao je posao odmah nakon studiranja i uspešno gradi svoju karijeru u IT sektoru. Tome doprinosi praktična nastava i mnogo projekata još tokom studiranja.

Predavanja uskoro počinju, te bi trebalo da se što pre prijavite na master studije informacionih tehnologija na ITS-u, jer je ostalo još samo 7 slobodnih mesta. Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme po promotivnim cenama. Za više informacija pozovite broj telefona (0)11/40-11-216 ili posetite sajt its.edu.rs.

Promo tekst