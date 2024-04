Visoka i srednja škola za IT slave Međunarodni dan devojaka u IT-ju uz posebne pogodnosti

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) i Srednja škola za informacione tehnologije (ITHS), poznate kao vodeće IT obrazovne ustanove u regionu, ove godine proslavljaju Međunarodni dan devojaka u informacionim tehnologijama na poseban način. Tim povodom škole su odlučile da svim devojkama pruže jedinstvenu priliku za upis na najtraženije IT profile uz posebne pogodnosti.

Devojke koje se prijave do četvrtka, 25. aprila, imaće priliku da ostvare dodatni popust na već snižene cene za upis. Ova akcija predstavlja poseban gest podrške i podsticaj za devojke koje žele da se usmere ka oblasti informacionih tehnologija i ostvare svoj puni potencijal u ovom dinamičnom i perspektivnom sektoru.

Savršen spoj studija i realnog IT poslovanja

ITS i ITHS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade – i smestile je u središte najvećeg IT centra na našim prostorima.

Na samo pedesetak metara od kabineta u kojima se odvija nastava za studente ITS-a nalaze se vrhunski inženjeri kompanije Comtrade, koji svakodnevno primenjuju baš ona znanja koja se prenose na časovima i stvaraju softverske i hardverske proizvode koji se koriste širom sveta. Na taj način studenti ITS-a, po ugledu na najbolje svetske IT škole i fakultete, imaju priliku da tokom školovanja učestvuju u pravim projektima, što se pokazalo kao nešto što je veoma dragoceno za njihovo sticanje znanja, iskustvo i građenje portfolija.

Kroz kontakt sa iskusnim IT inženjerima studenti usvajaju „male tajne zanata”, detaljno se upoznaju s poslovnim procesima, stiču vredna znanja i iz prve ruke dobijaju informacije kako bi mogla izgledati njihova buduća radna mesta. Naime, najbolji među njima imaju priliku da dobiju posao nakon školovanja upravo u Comtradeu, jednoj od najpoželjnijih kompanija na ovim prostorima.

Rezultat svega toga je najsavremenije i najsveobuhvatnije obrazovanje za buduće IT eksperte!

Zašto bi devojke i žene trebalo da budu u IT timovima

Devojke mogu dobiti mnogo beneficija ulaskom u IT sektor. Prvo, IT industrija nudi širok spektar mogućnosti za razvoj karijere, jer ovaj sektor konstantno raste i traži stručnjake različitih profila. Uz to, poslovi u IT-ju često omogućavaju fleksibilno radno vreme i mogućnost rada na daljinu, što je pogodno za balansiranje poslovnog i privatnog života.

Takođe, žene donose različite perspektive i ideje u IT timove, što doprinosi kreativnosti i inovacijama. Uključivanjem više žena u IT sektor postiže se veća raznovrsnost i inkluzivnost, što je ključno za stvaranje boljih proizvoda i usluga koji zadovoljavaju različite potrebe korisnika.

Istraživanja nedvosmisleno pokazuju da žene donose odlučujuću razliku u poslovanju IT kompanija:

timovi sa ravnopravnim brojem muškaraca i žena donose za 73% bolje poslovne odluke;

šanse za ostvarivanje dodatnog profita rastu za 25% kod timova sastavljenih od muškaraca i žena.

Kompanije u IT-ju su sve svesnije toga koliku vrednost imaju žene u njihovim timovima i stoga nastoje da ih zainteresuju za rad u ovoj oblasti.

Najbolji način da započnete uspešnu IT karijeru

Nakon završenog obrazovanja studenti ITS-a lako pronalaze poslove u svojoj struci, što nije iznenađujuće s obzirom na to da se njihova rešenja primenjuju u različitim poslovnim oblastima. Zahvaljujući naprednom IT kurikulumu i učešću u stvarnim poslovnim projektima, studenti ITS-a postaju vrhunski kandidati i često se mogu naći u redovima uspešnih domaćih i međunarodnih kompanija kao što su Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Comtrade, Questys Solutions, Performance Technologies, Sage, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge.

Štaviše, diploma ITS-a priznata je širom sveta, što omogućava mnogim studentima da nastave školovanje na univerzitetima u Švajcarskoj, Kanadi, Nemačkoj, Engleskoj, Turskoj i drugim renomiranim obrazovnim institucijama širom sveta.

Diploma ITHS-a otvara vrata svih fakulteta u zemlji i inostranstvu, a naročito su vredni znanje i iskustvo koje učenici ponesu sa sobom. Većina učenika bira pogodnost da nastavi školovanje na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), obrazovnoj instituciji koja je osnivač ove srednje škole.

Iskoristite jedinstvenu priliku. Upišite ITHS i ITS po ovim posebnim pogodnostima

Ukoliko želite da se prijavite i iskoristite ovu jedinstvenu priliku za obrazovanje i karijerno usavršavanje u oblasti IT-ja, prijavite se ovde ili kontaktirajte s nama na broj 011/40-11-216 za više informacija o uslovima upisa i pogodnostima koje dobijate.

