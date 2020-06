JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK ZAKLJUČEN U PONOĆ: Ako do 17. juna dođe do nekih promena, ažuriraće ih ministarstvo

Ako do 17. juna dođe do nekih promena, uvidom u birački spisak koji svaki građanin može da ostvari bilo u opštinskoj upravi ili na sajtu, sve te promene će ažurirati ministarstvo

BEOGRAD - Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da je u ponoć zaključen jedinstveni birački spisak, a Republička izborna komisija će danas objaviti broj birača u Službenom glasniku.

"Doneli smo rešenje o zaključenju koje je dostavljeno svim nadležnim izbornim komisijama - Republičkoj, pokrajinskim i opštinskim i gradskim", rekao je ministar za RTS.

On je objasnio da će ako do 17. juna dođe do nekih promena, uvidom u birački spisak koji svaki građanin može da ostvari bilo u opštinskoj upravi ili na sajtu, sve te promene će ažurirati ministarstvo.

"Što se tiče onih koji steknu pravo glasa do 21. juna, oni će po automatizmu biti upisani u jedinstveni birački spisak i to u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova", istakao je Ružić.

Naglasio je da jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji.

- Što se tiče birača u dijaspori, kako je objasnio, oni su mogli da se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima po mestu boravišta opredele da li žele da glasaju 21. juna, tako da su i oni inkorporirani u jedinstveni birački spisak.

Ružić je rekao da 19. juna Republička izborna komisija praktično objavljuje konačan broj upisanih birača u jedinstveni birački spisak.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

Kurir