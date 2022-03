VEĆA ULAGANJA U KULTURU: Aleksandar Šapić: Sve kulturne sadržaje u Beogradu značajno ćemo približiti Beograđanima!

Naš zadatak će biti da povećamo ulaganja u kulturu, ali i da iz nje izbacimo koncept tržišne ekonomije. Na taj način ćemo kulturnim delatnicima obezbediti uslove u kojima će moći da se bave umetnošću, ne vodeći računa o tome hoće li njihov rad nužno ostvariti profit. Ozbiljan narod i država, a samim tim i ozbiljna lokalna samouprava, ako hoće da vode računa o svojoj budućnosti, ne smeju da dozvole da kultura, kao ni sport i obrazovanje, budu deo tržišta, poručio je Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda.

foto: SNS

On je naglasio da će učiniti sve kako bi omogućio da beogradska pozorišta, ali i sve druge kulturne ustanove i manifestacije u gradu, budu dostupnije svim Beograđanima, a naročito deci.

- Želim da brojne kulturne aktivnosti i sadržaji postanu sastavni deo odrastanja najmlađih Beograđana. Za to mi je potrebna podrška svih kulturnih radnika, da zajedničkim snagama pokušamo da sve kulturne sadržaje u Beogradu približimo njegovim građanima. Siguran sam da ćemo za nekoliko godina svi moći da vidimo benefite koji će doneti ovakav pristup kulturi - rekao je Šapić. Naveo je da će mu, ako postane gradonačelnik, još jedan od važnih zadataka biti uklanjanje grafita koji narušavaju lepotu Beograda.

foto: SNS

- Grafiti predstavljaju vrstu alternativne umetnosti i lepo je kada se mladi ljudi bave time i imaju hobi, ali ne mogu da ih crtaju bilo gde i na taj način ruže grad. Mi želimo da očistimo prostore prekrivene grafitima i uvedemo komunalni red - rekao je on.

Šapić je istakao da to podrazumeva da će svi oni koji budu crtali grafite na mestima koja za to nisu predviđena, biti adekvatno sankcionisani i da je za to potrebno uvesti strožiju kaznenu politiku.

foto: SNS

- Istovremeno, neophodno je i da razumemo mlade koji vole da crtaju grafite. Zbog toga želimo da im obezbedimo prostore, poput namenskih parkova koji postoje u velikom broju evropskih gradova, u kojima će moći, ne samo da crtaju, već i da izlažu svoje radove i organizuju brojna takmičenja - zaključio je Šapić.