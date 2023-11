GRAĐANI ĆE MOĆI DA GLASAJU U KAFANAMA I BIOSKOPIMA: Evo koliko košta iznajmljivanje prostora za biračko mesto!

Naknada za "domaćina" izbora, koji neku od prostorija svoje kuće ili poslovnog prostora iznajmi za biračko mesto, iznosi 5.000 dinara. Iako se još ne zna tačan broj biračkih mesta, prema dosadašnjim iskustvima, pretpostavlja se da će biti oko 8.300 punktova za glasanje, a oko 800 širom Srbije biće u privatnim objektima, pišu Novosti.

Do sada su na obaveštenjima birači dobijali informaciju da dođu u bivšu "Žikinu kafanu", "Tihu noć", "Pustu čardu", BIS, "Stoper", "Foto Žanu", u porodičnu kuću Tanaskovića... Glasalo se i u garažama i bioskopu, a tako će biti i ovog puta.

Osim naknade za jednodnevnu kiriju, Republička izborna komisija odredila je troškovnik i za ostale izborne poslove. Tako je naknada za nabavku kancelarijskog materijala i goriva za prevoz izbornog materijala po biračkom mestu 6.000 dinara u Srbiji, a 50 evra u inostranstvu. Dostava poziva za glasanje našim državljanima koji su se prijavili da glasaju u inostranstvu je dva evra po obaveštenju.

Predsedniku i sekretaru, kao i njihovim zamenicima izborne komisije u stalnom sastavu, za rad na poslovima vezanim za sprovođenje izbora iznosi 60.000 dinara jednokratno, dok članovi i zamenici dobijaju 40.000 dinara. Načelnici opštinskih i gradskih uprava dobiće po 20.000 dinara.

Za rad u danu za glasanje predsednici i zamenici biračkih odbora dobiće dnevnicu 3.000 dinara, a članovi i njihovi zamenici 2.000 dinara. Kada je u pitanju inostranstvo ovi iznosi su 25, odnosno 20 evra.

Republička izborna komisije proglasila je dosad četiri izborne liste. Prvi će na listiću biti tim oko naprednjaka "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", drugi koalicija SPS - JS - Zeleni Srbije "Ivica Dačić - premijer", pod brojem tri radikali "Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka", a pod brojem četiri koalicija NADA sa listom "Dr Miloš Jovanović - NADA za Srbiju". Partije imaju vremena da prikupe potpise do 26. novembra kada je poslednji rok. A, 1. decembar je datum do kada u "Službenom glasniku" mora biti objavljena zbirna izborna lista i tada će se znati ko je sve ušao u bitku za glasove.

Birački spisak će biti zaključen prvog dana decembra i tada će biti obelodanjeno koliko glasača ima pravo da se izjasni na izborima. Strani posmatrači mogu da se prijave da prate glasanje do 6. decembra, a domaći do 9. Pozive za glasanje, birači će na kućne adrese dobiti do 11. decembra.

Izborna tišina počinje 14. decembra u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta 17. decembra u 20 časova.

Srbija će osim nove republičke vlasti birati i beogradsku. Takođe, glasaće se i za lokalne samouprave u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Pirotu, Vranju, Leskovcu, Loznici, Prokuplju, Smederevu, Šapcu, Brusu, Varvarinu, Velikoj Plani, Velikom Gradištu, Vladimircima, Vladičinom Hanu, Vlasotincu, Gadžinom Hanu, Despotovcu, Dimitrovgradu, Doljevcu, Žabarima, Žagubici, Žitorađi, Kniću, Koceljevi, Krupnju, Kuršumliji, Kučevu, Lapovu, Lebanu, Ljigu, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Malom Crniću, Medveđi, Merošini, Osečini, Paraćini, Petrovcu na Mlavi, Požegi, Priboju, Prijepolju, Ražnju, Raču, Rekovcu, Sokobanji, Topoli, Trgovištu, Trsteniku, Ćićevcu, Ćupriji, Ubu, Crnoj Travi, Aleksandrovcu, Babušnici, Batočini, Beloj Palanki, Blacu, Bogatiću i Bojniku.

Kurir.rs/Novosti