ŽIVOT OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: Emiru prepreke nisu barijere

Mladog Novopazarca Emira Brničanina zatekli smo baš nakon što je završio svoju trosatnu smenu u kafeteriji Multimedijalnog centra u tom gradu. Iako ima Daunov sindrom, ovaj dvadesetogodišnji momak odlično se uklopio u novo radno okruženje i veoma brzo su ga svi zavoleli - i kolege i posetioci. Kažu da Emir svakom gostu ulepša dan i popravi raspoloženje, pa pojedini samo zbog njega dolaze.

Majka: Emirova želja je da se oženi

Emirova majka Emina kaže za Kurir da je on veoma zadovoljan otkako je počeo da radi u kafeteriji.

- Odlično su ga prihvatili i on se veoma lepo snašao. Vrlo je odgovoran, shvatio je posao ozbiljno, a, s druge strane, svi tamo su se bukvalno srodili sa njim. Možda ga, za moj ukus, malo više maze, ali oni kažu da je za kratko vreme postao omiljen među njima. Meni je važno da bude tačan na poslu, da dobro radi i što više nauči - priča Emina, dodajući da njen sin ima najblaži oblik Daunovog sindroma.

Iako je samohrani roditelj, a uz to i nezaposlena, trudila se da Emira odmalena uključi u razne aktivnosti - fudbal, folklor, karate... - On je sada već veliki i to ga više ne zanima, sada ima želju da se oženi. Rekla sam mu da prvo mora da nađe posao, da se kreće i bude aktivan i tako je sve krenulo. Ovo je pun pogodak, Emir se oseća zadovoljno i korisno, radio je i na nedavno završenom Zeman festu - priča Emina.

Integrisan u društvo

Husein Memić, direktor Kulturnog centra Novi Pazar, kaže za Kurir da kod njih, osim Emira, radi još jedan mladić koji ima Daunov sindrom.

- Emir i Mehmed, koga zovemo Meša, u međuvremenu su nam postali kao članovi porodice. Nisu više u četiri zida, i za njih je velika stvar što su se integrisali u društvo. Oni su ravnopravni članovi društva. Emir obožava svoj posao, tokom radne nedelje radi po tri sata, od 12 do 15 časova, u našem kafiću i omiljeni je konobar Novopazaraca. Drugi momak Meša radi tri puta nedeljno, kada organizujemo bioskopske projekcije on prodaje piće i kokice - navodi Memić.

On kaže da je Emir njihov zaposleni već godinu dana.

foto: Privatna Arhiva

- Na ideju da ga radno angažujemo došli smo gradonačelnik Nihat Biševac i ja, jer Emira poznajemo već nekoliko godina. Ispostavilo se da je to bio odličan potez. Jedini životni put osoba sa Daunovim sindromom jeste rad, ali neki koji nije fizički zahtevan - zaključuje Memić, koji je već devet godina na čelu Kulturnog centra, zvanično najboljeg za 2019. godinu, kada je od Ministarstva kulture dobio i prestižnu nagradu Kulturni obrazac.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Novog Pazara