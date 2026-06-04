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Relativizacija rezultata, kriminalizacija i dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića tri su ključna elementa rušenja vlasti u Srbiji. Na ovo je ukazao predsednik Vučić u emisiji "Ćirilica".

Kad je reč o relativizaciji rezultata, blokaderi kažu da nam nikad lošije nije bilo, ali nikad nisu rekli šta im je to loše jer nemaju šta da kažu. Ne možete da kažete da Srbija nije najbrže napredovala u svojoj istoriji. Nikad nije bilo dobro. Ni u vreme Nemanjića, Brankovića, Karađorđevića, Obrenovića, nikada! Ne možete vi da kažete da u Srbiji danas nisu mnogo bolje plate, svi znaju da se danas bolje živi - naveo je on.

Odraz nemoći

Drugi element, kako je naveo predsednik, jeste kriminalizacija njega i njemu najbližih ljudi.

Najvećim delom nisu uspeli, ali im je to služilo kao štap na koji su se naslanjali svojim lažima od "Jovanjice", "kavčana", "škaljaraca"...

- Uvek su izmišljali nameštene tendere, samo nigde nisu našli račun, vilu, kuću u inostranstvu. Pošto im te dve tačke nisu prošle, uspela je treća stvar, to je pravljenje nečoveka od mene ili dehumanizacija. Kad ste predsednik, vi možete da kažete: "Ovaj broj nije tačan." Ali ne mogu da odgovorim na: "Vučić mrzi ptice!" Nemoguće je da odgovorite na to, ma koliko to glupo bilo. Nije njima cilj da kažu: "U Srbiji se živi loše", ali kažu "Vučić mrzi pse, mačke, ljude", kažu: "Vučić nije zapalio sveće za stradale pod nadstrešnicom." Šta njih briga što sam išao na sve sahrane, ne interesuje ih to, oni izmisle priču da nisam zapalio sveću. Lagali su i oko "Ribnikara". Oni kažu: "Ti nisi čovek" - rekao je predsednik Vučić.

Relativizacija koju blokaderi forsiraju odraz je njihove nemoći, budući da nemaju dokaze za svoje tvrdnje, kaže za Kurir Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor sociologije na Vojnoj akademiji.

- Sve što rade blokaderi proizilazi iz čiste laži i manipulacije. Relativizacija rezultata je odličan primer, jer je vrlo teško poreći nešto što je potpuno suprotno od toga što tvrde, to pokazuje njihovu nemoć da se dokažu narodu izvrćući činjenice. Vučić je u toj borbi pokazao izuzetnu jačinu. On ima ljude koji su spremni da se bore za Srbiju i da je brane na svim frontovima. Blokaderi hoće Srbiju da razmrve, jer tim napadima ne napadaju samo Vučića već Srbiju, ona im smeta - govori Kajtez.

Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

On je podsetio i na slučaj banera na palati Albanija koji je ugrozio bele čiope, a šta su blokaderi iskoristili za još jedan napad.

Blokaderi pokušavaju na 100 načina da Vučića u javnosti prikažu kao nečoveka, ovog puta potencirajući da on ne voli ptice, što je potpuna besmislica - dodaje Kajtez.

Srbija prosperira

Politikolog Rajko Petrović upozorava da se blokaderska kampanja protiv Vučića sigurno neće zaustaviti i da drugog cilja sem njegovog rušenja i nema.

- Blokaderi relativizuju rezultate koje je država postigla, jer im nikako ne ide u prilog da Srbija prosperira, smeta im taj uspeh. Još u januaru prošle godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić je detaljno objasnio u kom će se smeru i na koji način kretati protesti i politika blokadera. Naglasio je da će akcenat njihove politike biti na dehumanizaciji i satanizaciji njega i države. U dosadašnjem delovanju blokadera možemo se i uveriti da su se predsednikove reči, nažalost, ostvarile! Nije se odustalo od toga, to potvrđuju i dosadašnja istraživanja i rezultati - gde gube svuda. Oni vode izrazito agresivnu i negativnu kampanju, ne kriju svoj jedini cilj, a to je da poruče svojim potencijalnim političkim biračima da žele skidanje Vučića s vlasti. Napadi na predsednika, na ličnoj osnovi, na članove njegove porodice i vređanje njihovih predaka je za svaku osudu - ocenjuje Petrović.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Sagovornik Kurira ističe da blokaderi pokušavaju na sve načine da zarade jeftine, mizerne političke poene.

- Naročito zabrinjava činjenica da se u tu kampanju, usmerenu protiv predsednika, tek krenulo i da će se do izbora pojačavati, jer oni nemaju nikakav plan da ponude biračima. Jedino što mogu da ponude već imali prilike da vidimo: nasilje na ulicama, omalovažavanje političkog protivnika i pokušaji da se obori vlast. Politička agenda kojom se vode je da oteraju Vučića, "a za dalje ćemo videti". Verovatno se vode zamislima nosilaca lista jednako propalih pokušaja obojene revolucije u Evropi. Najopasnija je ta dehumanizacija i satanizacija, jer blokaderima i opoziciji ostavlja mogućnost da veruju da su sva sredstva u borbi dozvoljena, samo da pobede - zaključio je Rajko Petrović.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

Gajović: U Srbiji se prašta sve osim uspeha

Aleksandar Gajović, novinar i publicista, ocenio je da blokaderi uspehe Srbije, kako u zemlji, tako i u svetu, ciljano umanjuju.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Posredi svega su čista sujeta i ljubomora blokadera. Naš narod u Srbiji prašta sve osim uspeha. Blokaderi shvataju, ali ne mogu da prihvate šta je sve dobro učinjeno za Srbiju. Neka neko kaže da je sad lošije nego 2005. godine. Teško da se Vučiću nešto može zameriti, bolje živimo nego za vreme demokrata. Pogledajte naše okruženje, Hrvati, koji uvek traže problem u Srbiji, na Vučićevu posetu Kini i osvrt Donalda Trampa na njegov intervju su zanemeli. Svaki građanin je ponosan na ostvarene rezultate Srbije, što dokazuju i pozitivni finansijski izveštaji. Kriminalizuju Vučića i njegovu porodicu, a nemaju nijedan validan dokaz svojih tvrdnji. Ne moraju da ga vole, ali ga moraju poštovati, jer je legitimno izabran. Relativizuju postignute rezultate iz svoje nemoći što nisu oni ti koji su podigli Beograd na vodi, niti dočekani tako kod Si Đinpinga. Tvrdim da će se njegovo vođenje politike jednog dana analizirati u svetu - podvukao je Gajović.