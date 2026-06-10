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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu.

Za početak prisetio se prethodnih dolazaka u Radio Beograd:

"Često sam dolazio ovde tokom NATO agresije, video sam neke iste prozore, što je sramota, trebalo bi da se promeni", počeo je predsednik i osvrnuo se na to što sada emisija može i da se gleda:

"Što da me šminkate kad idem na radio? Kažu, pa to se snima. Mator sam ja za to".

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" Foto: Printscreen/Radio Beograd

Na konstataciju Bilbije da se sve što je predsednik govorio pre 18 godina pri prethodnom gostovanju na Radio Beogradu obistinilo, Vučić kaže:

"Govorio sam ono što mislim i što je bila politika SNS. Drugačije je vreme danas".

"Danas mali broj ljudi čita knjige. Deca pročitaju dajdžest od pet strana. U takvim okolnostima teško je zameriti političkim protivnica što idu jakom i snažnom retorikom. Čini im se da donosi više rezultata. To nije politika. Nećete tako pobediti na izborima".

O napadima na porodicu:

"Ne mogu da razumem da za nečije dete kažete da ga treba tuširati uranijumom. To nije poruka samo meni, već svakom pristojnom građaninu, da ne mogu da imaju drugačije mišljenje".

Foto: Printscreen/Radio Beograd

O incidentu u Frankfurtu gde je napadnut Zoran Vicelarević:

"Niko nije reagovao, niko nije pomogao tom čoveku. Niko nije rekao 'Pustite tog čoveka', ima pravo da pita. To je prva šokantna stvar. Druga još gora je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Slušao sam naknadno da čujem objašnjenje, a bilo je da je vlast ubacila, pa da nije vlast ubacila. Onda su rekli: 'Što je to nama trebalo, sad umesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o incidentu'. Niko nije rekao da mu je žao tog čoveka, njegovoj porodici, niko da mu se izvini. Oni žale sebe, a ne tog čoveka".

"Znate kako je nastao izraz 'ćaci'? Po nalogu Marije Vasić koja je rekla 'izmislite nešto da oni ispadnu nepismeni, a mi elita".

Vraćajući se na 2008, Vučić kaže:

"Ja sam se spremao da vodim zemlju. To nije isto kao biti opozicioni lider".

"Tada je bio skup, koji smo najavili kao i obično, naša želja je bila da posle skupa na Trgu Republike da prođemo preko Makedonske i RTS-a do Predsedništa. Međutim, kada smo krenuli, rekli su da će nas zaustaviti. Na Trgu smo imali problem sa skupinama ljudi koji su tražili incidente. Ja sam se posvađao s jednim od njih, ja sam im rekao 'Šta hoćeš bre ti'. Oni su otišli, nosili su kamenice. Rekli su mi tada da policija dolazi i da hoće da napada ljude. Ja sam potrčao napred, na 40 metara od Doma omladine žestoko su nas napale brigade. Samnom je ostao samo Slaviša Kokeza. Ja sam imao šest masnica od pendreka, a on je bio teško povređen. Ja sam bio bezobrazan, kad su me udarili prvi ili drugi put, odgovarao sam brutalno policajcima, što nisam smeo da radim. Jesu oni mene prvi udarili, nisam smeo da ih vređam i govorim da skunu uniformu. Nije da makar malim delom nema moje krivice. Vodio sam računa, nisam ih ni dodirnuo. Problem je bio što oni nama nisu dali jednu jedinu šetnju".

Foto: Printscreen/Radio Beograd

"2014. kada smo donosili teške mere, to smo morali da držimo na niskom nivou tri godina da bismo zemlju izvukli. Tada smo bili srednje visoko zadzužena zemlja, a danas smo nisko zadužena zemlja. Za to vam je potrebna hrabrost, promisao, borba za nešto što vidite u budućnosti. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije. Važno je da imaš legitimitet, većinu u narodu, a ne jednog ili dva poslanika više".

"Ne možete mržnjom da dobijete većinu. Na skup 27. juna dovodićemo decu, da se igraju, da dovedemo ponija ako je u skladu sa zakonom. Pozvaćemo da dođe svako, da čuju neku lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikog".

"Moje pitanje je, kad ste se iživeli na tim traktorima, što niste ušli u Pionirski park? Lako je razbiti šolju, ali kad neko uzvraća, nije lako. Biće tolika razlika (na izborima) da neće moći da kažu da su pokradeni. Izbori će biti za nekoliko meseci, da li za tri ili četiri, to je tehničko pitanje".

Foto: Printscreen Radio Beograd

"Učim do 4,5 ujutru, treba da polažem ispit, a oni kažu ajde na Terazije da slušamo Leku ili Jokanovića. Ja bih im uvek odbrusio. I dobijem desetku na Ustavnom pravu. Nisam bio za Miloševića".

"Ja ovu decu uopšte ne krivim, nego one mnogo starije, naše političke protivnike, koji su hteli da iskoriste ove mlade ljude. Sad su im se oni izmigoljile. Sad su im arogantni. I jesu u pravu, jer mladost nosi aroganciju, ali nosi i čistotu i energiju".

"Ispričaću vam kako je sprečena revolucija. U jednom trenutku vidim da sve ide naopako, kažem da ja više ne mogu da glumim budalu. Osećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji bi da sruši državu. Savetnici su mi govorili da budem fin. Morao sam nekog politički da napadnem, a oni mi kažu 'nemoj, podilazi im".

"Čudno veče je bilo 12. februara u Predsedništvu, bio je jedan profesor, bilo je mlađih ljudi, boraca, prvoboraca... Dogovorili smo se kakav će da bude otopr. Miloš Vučević je bio jedini od poznatih javnosti. Te noći smo doneli odluku da se suprotstavimo i borimo. Izvukli smo zemlju kao Feniks iz pepela. Radili smo pošteno".

"Njihova najveća popularnost nije bila 15. marta već nekoliko nedelja ranije. Četiri od pet glavnih policijskih jedinica je bilo na njihovoj strani. Sve osim one koju vodi Repac. Sve smo znali, ali smo bili spremni da se borimo. Polako smo podizali svest kod ljudi šta se dešava. Tada dolazi laž o zvučnom topu, najjezivija laž uz onu o dečaku iz Valjeva. Te leži trebalo je da izazovu krvoproliće u Srbiji. Rusi dokazali da se to nije dogodilo".

"Pomilovaću devojčicu s Novog Beograd. Divno čeljade, dete pokušalo da se ubije. Samo je pokušala da pobegne".

"Nisu hteli da puste policiju da izvrše uviđaj posle ubistva Milice Živković. Nisu krivi mladi ljudi, već Đokić i političari koji bi da se dokopaju vlasti".

Govoreći o ubistvu na Senjaku, Vučić kaže:

"Neka se dogovore da li ja nekog štitim ili ne štitim. To je veoma, veoma težak slučaj. Jeziv slučaj, koji je našoj državi naneo ogromnu štetu zbog lica koja su imala ili imaju veze s policijom. Biće kako sudovi kažu. Samo su oni merodavni. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića niti u oni koji će da ga štite".

Vučić je ranije tokom dana podsetio na svoje prethodno gostovanje na Radio Beogradu, pre 18 godina.

"Poslednji put gostovao sam na Radio Beogradu pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine. Danas, osamnaest godina kasnije, ponovo ću biti gost u emisiji kod Bojana Bilbije, sa početkom u 17 časova. Molim vas da poslušate šta sam, kao opozicioni prvak, govorio pre 18 godina u toj emisiji, na Radio Beogradu. Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili", napisao je Vučić.