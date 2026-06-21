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Predsednica Skupštine Ana Brnabić održala je konferenciju za medije u Domu Narodne skupštine, na kojoj je govorila o slučaju u vezi navodnog zvučnog topa na Slaviji 15. marta prošle godine, kao i o "masnom odgovoru iz EU" koji su blokaderi očekivali od Evropske unije.

Ona je ukazala da su pojedini međunarodni zvaničnici reagovali ekspresno na priču o "zvučnom topu" i bez ikakvih dokaza, sa jasnom namerom da se iz Brisela pošalje unapred pripremljen odgovor u Srbiju.

Brnabićeva je navela da je prvi korak iz određenih evropskih insitucija došao praktično samo četiri dana nakon lažnog incidenta koji se dogodio 15. marta.

- Lažni incident se desio 15. marta, a prva reakcija je stigla samo četiri dana kasnije. Nisu čekali nikakvu istragu, nisu čekali nikakve dokaze, nisu čak ni pitali ni za istragu, ni za dokaze. Onda 20. marta, efektivnih pet dana, ali realno četiri dana nakon laži o 'zvučnom topu', izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za praćenje obaveza i dužnosti Srbije, Aksel Šefer iz Nemačke i Viktorija Tiblom iz Švedske, daju sledeće saopštenje: "Iako je protest uglavnom bio miran, neobično uznemirujuća buka praćena udarom vetra" - to nikakve veze nema sa zvučnim topom i to da su pitali bilo kog eksperta mogli bi da znaju. Ali nisu, zato što nije bila važna istina, bilo je važno da krene implementacija ovog trećeg cilja - "masan odgovor" Brisela, pritisak i kažnjavanje Srbije - rekla je Brnabićeva.

Foto: Videoplus

Ona je rekla da su se prvo destine ljudi javljali da su lečeni u zdravstvenom centru zbog tegoba, koje su mogle biti uzrokovane takozvanim "zvučnim topom", koji je možda korišćen za rasturanje skupa, dok je kasnije taj broj porastao na stotine.

- Dakle, imamo čitavu ovu reakciju, praktično četiri dana nakon skupa, gde oni kažu možda korišćeni, bez ikakvih dokaza, pošto ne možete da imate dokaz za nešto što se nije desilo, bez ikakvih saznanja, ali je potrebna javna i glasna reakcija. To je bio prvi korak, samo četiri dana nakon plasirane laži o zvučnom topu - rekla je ona.

Kako je istakla, drugi korak, devetog dana posle protesta, 47 građana Srbije podnosi zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da izda privremenu meru kojom bi se vlasti u Srbiji obavezale da spreči upotrebu zvučnog oružja.

- Praktično osam dana nakon laži o zvučnom topu, 47 građana Srbije podnosi zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da izda privremenu meru kojom bi se vlasti u Srbiji obavezale da, pod jedan, spreče upotrebu zvučnog oružja, pod dva,ovo je posebno zanimljivo, da spreče krivično gonjenje onih koji učestvuju u javnoj raspravi o upotrebi zvučnog oružja 15. marta. Oni osam dana kasnije apeluju da niko u Srbiji ne sme da odgovara za laž koju oni plasiraju o zvučnom topu i to apeluju Evropskom sudu za ljudska prava, i pod tri - da sprovode hitnu istragu o navodima da je zvučno oružje korišćeno. Pa, zar to nije dokaz da je sve bilo pripremljeno unapred - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je Evropski sud za ljudska prava naložio da se do daljeg spreči svaka upotreba soničnih uređaja za kontrolu građana.

- Ali Evropski sud za ljudska prava, istog tog 29. aprila je podvukao da to ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja upotrebljena 15. marta. Iz tog suda su praktično rekli da nemaju pojma, niti dokaz, da li je takav uređaj korišćen - pojasnila je ona.

Kako kaže Brnabićeva, ne čekajući mišljenje Evropskog suda za ljudska prava, dan pre tog mišljenja, 28. aprila, komesar SE za ljudska prava Majkl O' Flaerti izdaje saopštenje u vezi sa navodnom upotrebom "zvučnog oružja" gde navodi da je on obavešten da je oko 60 osoba dostavilo nadležnom tužilaštvu informaciju o uticaju koje je izloženost ovom oružju imala na njihovo zdravlje.

- Tad smo već došli do 60 osoba! To je valjda mesecima trajalo, te posledice trnjenja i osipa od zvučnog topa. Ali, zanimljivo, iako se Evropski sud za ljudska prava još nije oglasio, dan pre se oglasio komesar Saveta Evrope za ljudska prava koji u prvoj rečenici kaže "navodno upotreba zvučnog topa", ali poziva vlasti da brzo završe ove istrage kako bi se identifikovao počinilac incidenta i obezbedila odgovornost - objasnila je Brnabićeva.

Predsednica Skupštine je ukazala na preuranjeno donošenje zaključaka od strane visokih evropskih zvaničnika, koji su, prema njenim rečima, svesno ignorisali pravne procedure kako bi unapred proglasili krivca.

- To je to. Po njima, nema više sumnje da je upotrebljen zvučni top, nego sad već treba identifikovati onoga ko je počinio "incident" i da kaznite tu osobu, odnosno te osobe. To je kraj. Sve ono što je bilo "možda", sve ono što je bilo "navodno", sve ono što je bilo "nemamo nikakva saznanja" odjednom je prestalo da postoji. Magično, kao što je zvučni top u komunikaciji sa javnošću u Srbiji prestao da postoji, pa je ostalo samo Aleksandar Vučić je pucao u narod. Tako je ovde "navodno", "možda", "nemamo saznanja i dokaze" odjednom, dan pre nego što je to izgovorio, odnosno u zaključku stavio Evropski sud za ljudska prava, rekao komesar Suda za ljudska prava - zaključila je Ana Brnabić.