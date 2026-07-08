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Predsednik Republike Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika na RTS. Predsednik je govorio o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, Crnoj Gori, merama države, predstojećim izborima...

Najavio je iznenađenje za sve punoletne građane Srbije, a izneo je uverenje da će prvo biti parlamentarni, potom i predsednički izbori.

O rezoluciji Evropske komisije

Vučić je izjavio da su danas samo dve ili tri zemlje EU bile snažno protiv toga da se Srbiji otvori klaster 3, dok su druge zemlje iznosile neke zamerke.

"Ne možemo baš tako da kažemo da su bili protiv. Iznosili su neke zamerke, ali dve ili tri zemlje su bile snažno protiv, očekivano. Znali smo i koje", rekao je Vučić.

Na pitanje da li očekuje pozitivnu odluku, Vučić je rekao da to ne može da kaže i dodao da ne možete da promenite političku volju i da nije sve zasnovano na zaslugama. Istakao je da ga najviše pogađa to što su naši ljudi radili vredno i mnogo energije uložili.

"Ja sam rekao: Imate svu slobodu, svu političku slobodu da uradite sve što Evropska komisija traži, da pokažemo da možemo, da imamo kapacitete i da možemo da uradimo reforme brže od drugih. To je čak primetio i hrvatski parlamentarac Ivo Davor Štir, koji je rekao 'Srbija kada hoće, onda vidite kako brzo može da promeni mnogo toga'", rekao je Vučić.

Dodao je da je za njega teško da gleda svoje prijatelje i saborce koji su mnogo energije uložili i za koje vidi da se sekiraju strašno zbog svega ovoga.

"Ja sam im rekao: videćete koliko će problema da bude sa tim i da nije sve zasnovano na zaslugama", rekao je Vučić.

On je dodao da ostaje da se nadamo i vidimo kako će to da bude i poručio da ne treba ni očajavati, niti se previše radovati.

"Prosto, sve je to negde očekivano. Mi smo već gotovo pet godina bez ikakvog napretka, ne zbog toga što mi nismo ostvarili napredak, kao što vidite u svim sferama, od pre svega onog najvažnijeg - kvaliteta života građana Srbije, napretka ekonomije. Prelazimo i pretičemo sve one koji su godinama i decenijama bili ispred nas, ali politička volja je nešto drugo. Ja sam veoma zahvalan Ursuli fon der Lajen, Antoniju Košti na ogromnom trudu koji su uložili i na ogromnoj energiji. Zahvalan i kancelaru Mercu, predsedniku Makronu i premijerki Meloni i svim drugim našim prijateljima koji podržavaju Srbiju", istakao je Vučić.

Zahvalio je i svima koji nam, kako je rekao, jasno stavljaju do znanja da imaju neke druge stvari protiv Srbije, a to nije ono što vidi Evropska komisija.

"U svakom slučaju, ljudi u Srbiji, više bi trebalo da brinemo o tome da li ćemo i koji auto-put da otvorimo i koju prugu, a ne koji klaster ili poglavlje, jer ovo je život. Ovo je veoma važno takođe, ali kao što vidite, ne možete uvek ni najboljim mogućim radom i onim što učinite da na to utičete. I nema potrebe mnogo ni da se sekiramo, sve je otprilike očekivano", rekao je predsednik Vučić.

Foto: Printskrin RTS 1

Hrvatska je, naravno. bila protiv.

"Što se tiče naših hrvatskih komšija, ništa novo, ništa neočekivano. Oni vole da vide Srbiju na kolenima, slabu Srbiju, siromašnu Srbiju, poniženu Srbiju. Baš ono što rade Crnoj Gori danas, oni bi da rade i Srbiji. Dok sam predsednik Srbije ili dok sam bilo šta u Srbiji, to neće biti slučaj", rekao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što su hrvatski mediji, pre svega "Večernji list" gotovo slavodobitno javili da će Hrvatska biti protiv otvaranja Klastera 3.

Vučić je dodao da su hrvatski mediji jutros morali da objave prognozu MMF-a da će Srbija, zahvaljujući svom dosadašnjem radu i na radost svih svojih građana, u narednih pet godina biti u prvih pet zemalja Evrope po stopi rasta do 2031. godine.

"Za to nije zaslužan neko drugi, za to su zaslužni građani Srbije, mi svi zajedno, koji smo vredno radili. To je za nas najvažnije. Na početku su hrvatski mediji to lepo objavili, a onda su to brzo sklonili kada su shvatili da je u stvari to najveća pohvala Srbiji i našem radu", rekao je Vučić.

Dodao je da je Hrvatska Srbiju "tužakala u NATO-u: 'Obratite pažnju i na Srbiju'" i govorila o naoružavanju Vojske Srbije. Poručio je svima da Srbija nije slaba i da nikada više neće biti slaba i nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome.

"Ko god pomisli da ugrozi teritorijalni integritet Srbije, da sprovede agresiju na Srbiju, moraće da se suoči sa onim što imamo. Ako pogledamo kakvi su bili gubici u tehnici i ljudstvu NATO snaga 1999. godine, sa stostruko ili hiljadu puta većim gubicima nego što su bili tada. Dakle, niko ne može da se igra sa Srbijom i ovo govorim zato što je to pre svega odvraćajući faktor", istakao je predsednik Vučić.

Kako je rekao, kada to kaže, to znači da je Vojska Srbije baš toliko puta snažnija nego što je bila 1999. godine.

Naveo je da će Vojska Srbija da sačuva svoju slobodu i da odbrani svoju zemlju.

"Nastavićemo to da radimo. Ja na glupe primedbe, budalaste primedbe hrvatskog predsednika, neću da odgovaram. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, oni su deo NATO-a. Mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni", naglasio je predsednik.

Ukazao je i na to da se svašta dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta.

"Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 1999, već i tokom Drugog svetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak, ako hoćete, i tokom ratova devedesetih", rekao je predsednik Vučić.

Foto: Printskrin RTS 1

O Konferenciji ambasadora kandidata za EU u Beogradu

"Sve baltičke, skandinavske i zemlje Beneluksa imaju osnovnu primedbu - uvedite sankcije Rusiji. Da ljudima prevedemo, mi poštujemo Ukrajinu, koja nije priznala Kosovo. Nama je prijateljska zemlja Rusija, koja se takođe zalaže za teritorijalnog integriteta. Nastavićemo da gradimo dobre odnose i sa Kijevom i sa Moskvom, ali nećemo da menjamo politiku tako što će neko da vrši pritisak. Teško je biti nezavisan i slobodan u današnjem svetu. Vidite da nije lako ni jednoj Španiji".

"Morate da imate kuraži, volje i želje da se borite za svoju zemlju i da izdržite pritisak koji normalni ljudi ne mogu da ga izdrže. Imaćemo važnih poseta u inostranstvu, dolaziće nam u goste važni ljudi"

"Stopa inflacije je 2,7 u junu, niža nego u EU. Imamo problem, ponovo izbio rat između Amerike i Irana, nažalost bio sam u pravu, jer nije rešen koren problema. Mora neko jasno da pobeđuje da bi došlo do mira. Nama to pravi problem oko cene nafte. Mi sutra moramo da izdvajamo državne pare da bismo držali cenu".

Foto: Printskrin RTS 1

O paketu mera

"Biće ranije, biće svakako u septembru, verujemo sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo".

"Mi moramo da razmišljamo o našim ljudima. Razumemo odluku EU, zahvalan sam Fon der Lajen i Košti. Mi treba da živimo racionalan život".

O Crnoj Gori

Vučić je rekao da se samo Srbima brani pravo na svoj jezik i da se u slučaju izmena crnogorskog ustava, u kojima nema mesta za srpski jezik u toj zemlji, vidi kompletno licemerje Zapada i antisrpska priroda režima u Podgorici.

"Tu vidite kompletno licemerje Zapada, sa jedne strane, i vidite antisrpsku prirodu režima u Podgorici. I svi koji učestvuju u tom režimu su izrazito antisrpski orijentisani, šta god vam govorili, kakva god opravdanja da traže", rekao je Vučić.

Ukazao je da, prema popisu Albanaca u Severnoj Makedoniji ima 25 odsto, a da ne postoji ništa što ćete videti u Severnoj Makedoniji a da ne piše i na albanskom jeziku.

"Neću da govorim o pomilovanju za one teroriste i za sve druge koji su posle ušli u vladu i sve drugo", dodao je Vučić.

On je istakao da se vidi da je nešto jedino i uvek samo Srbima zabranjeno jer, kako je rekao, mora da se smanjuje srpski uticaj.

"Zato što je srpski uticaj, tobože, jednak ruskom uticaju, tobože, jednako, kako oni to kažu, malignim ili ne znam kako već, zloćudnim uticajima", rekao je Vučić.

O napadu blokadera na penzionere

Vučić je rekao da su uvrede koje su blokaderi izrekli na račun penzionera odvratne parole koje izazivaju podele u društvu.

"To su odvratne fašističke parole koje slušate, i one koje su tobože "kao vesti", a u stvari pozivaju građane na podele u društvu. Ja pozivam ljude da ne prihvataju takve podele. Svi građani su potpuno jednaki. I mi želimo, baš ono što smo i rekli, i o čemu sam govorio, ovo nema veze sa političkim strankama, ovo govorim ka"o predsednik: želimo ujedinjenu Srbiju. Želimo i decu i mlade ljude i sredovečne ljude i stare ljude, da svi sede za istim stolom, da razgovaraju. Nekada će drugačije da misle, nekada će jednako da misle. Ali da vi želite da govorite kao što ste slušali od jedne istaknute umetnice koja je tražila oduzimanje prava glasa penzionerima, i našim najstarijima, koja podržava blokadersku listu, a ceo život plaćena od države..."

O izborima

"I prošli put su tražili, uvek su tražili, insistirali i ja uvažavam molbe i opozicionih stranaka i svih drugih, da to budu razdvojeni izbori, da bi imali i više prilika i da ljudi na različite načine donose odluke", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje da li će parlamentarni i predsednički izbori biti održani istovremeno.

Kako je rekao, verovatno će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora.

"Dakle, ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, to je to, najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsednički", kazao je predsednik Vučić.

O platformi "Ko si bre ti"

Predsednik je najavio je da će platforma "Ko si bre ti" biti pokrenuta u petak, ističući da nije reč o stranačkom projektu, već o mehanizmu koji treba da omogući građanima da prijavljuju nepravilnosti i zloupotrebe. Naveo je da su se već pojavile lažne verzije platforme, koje su, kako je rekao, napravljene u političke svrhe.

"Neki su već falsifikovali, lažirali, pravili svoje platforme ne bi li politički odgovarali. Ovo nije nešto što ima veze sa političkim partijama. Ovo ima veze sa celom državom", istakao je predsednik.

Objasnio je da je cilj platforme da građanima omogući da bezbedno i potpuno anonimno podnesu prijave o uočenim nepravilnostima i zloupotrebama, pre svega kada je reč o javnim funkcionerima i zaposlenima u javnom sektoru.

Kao primer naveo je slučaj u Bačkoj Palanci, za koji je ocenio da nadležni nisu reagovali na vreme.

"Pitam pokrajinsko ministarstvo, pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, zašto nisu reagovali do sada. Deset puta je trebalo da reaguju. I da objasne taj slučaj građanima. I da objasne ko je odgovoran za to", rekao je Vučić.

Dodao je da će platforma obuhvatiti tri kategorije prijava, među kojima su bahato i arogantno ponašanje, kao i sumnje na korupciju, ali je naglasio da neće preuzimati nadležnosti policije i tužilaštva.

"Ovo neće menjati ni tužilaštvo ni policiju. Sve gde bude neko video da postoji bilo kakav osnov sumnje za bilo šta, proslediće nadležnim tužiocima. Mi hoćemo da ovim uvedemo disciplinu, da nateramo ljude da više brinu o svojim sugrađanima", poručio je Vučić.

Predsednik je istakao da je cilj platforme da doprinese većoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija i zaposlenih u javnom sektoru.

"Lično ću da odvojim svakoga dana 45 minuta, do sat i petnaest, da pročitam sve ono što je stiglo i da vidim možemo li sebe da promenimo. Moramo sebe da promenimo", istakao je Vučić.

"Više nas niko neće preteći na Zapadnom Balkanu"