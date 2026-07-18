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Položaj srpske zajednice i SPC u AP Kosovo i Metohija višestruko je pogoršan zbog odnosa privremenih prištinskih institucija, saopštila je Eparhija raško - prizrenska i istakla da međunarodni izveštaji u poslednje vreme ukazuju na pogoršanje odnosa sa srpskom zajednicom, nizak nivo poverenja u institucije i krajnje provokativne i agresivne postupke tzv. kosovske policije.

- Posle dugog perioda uzdržanosti, brojnih razgovora sa međunarodnim predstavnicima i nastojanja da se postojeći problemi rešavaju mirno, neposredno i u duhu dobre volje, Eparhija raško - prizrenska oseća pastirsku i moralnu obavezu da javno ukaže na sve teži položaj Srpske Pravoslavne Crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je višestruko pogoršan odnosom kosovskih institucija prema srpskoj zajednici - navodi se u saopštenju.

Posebno je ukazala na kršenje prava Crkve i njenih vernika koje vrši tzv. kosovska policija, koja na terenu sprovodi aktivnosti koje su usmerene protiv pripadnika srpskog naroda i SPC.

Ističe se da Srbi tzv. kosovsku policiju ne doživljavaju kao instituciju čiji je zadatak da štiti i pomaže sve građane jednako, već sve više kao neposredni instrument pritiska sa ciljem otežavanja života srpskog naroda i SPC-a.

- Sa dubokim žaljenjem moramo da kažemo da odnosi srpske zajednice i naše Crkve sa kosovskim institucijama, a naročito poverenje u kosovsku policiju, nisu bili na ovako niskom nivou u čitavom posleratnom periodu - dodaje se u saopštenju.

Naglašeno je da to nije zaključak zasnovan na jednom izdvojenom događaju, već na dugotrajnom nizu postupaka koji se nikako ne mogu pravdati kao pojedinačni propusti i koji iz dana u dan dobijaju obeležja sistematske diskriminacije.

- Iako redovno izbegavamo oštrije ocene, naše je duboko uverenje, da ako se ovakva situacija nastavi bez međunarodne reakcije, može doći do potpunog nestanka srpskog naroda sa ovog prostora - piše u saopštenju.

Eparhija navodi da i međunarodni izveštaji u poslednje vreme ukazuju na pogoršanje odnosa sa srpskom zajednicom, nizak nivo poverenja u institucije, krajnje provokativne i agresivne postupke policije i mere koje otežavaju pristup osnovnim javnim uslugama i primenu zaštitnih mehanizama koji štite prava srpske zajednice i Crkve.

- Kosovska policija bi, po svojoj prirodi i proklamovanoj multietničkoj ulozi, trebalo da bude u službi svih građana, da štiti najugroženije i da doprinosi izgradnji poverenja među zajednicama. Ne želimo ovde da nepravedno okrivimo pojedince koji se trude da svoj posao obavljaju korektno, ali rad jedne institucije se ne procenjuje po izuzecima, već po opštem načinu postupanja i po tome da li najugroženije zajednice u njoj vide zaštitu ili izvor pretnje - ističe se u saopštenju.

Dodaje da se za sve veći broj Srba, tzv. kosovska policija više ne predstavlja most poverenja, već se doživljava kao sredstvo pritiska, selektivne kontrole i sistematskog zastrašivanja.

Nije bilo incidenta na proslavi Vidovdana

Eparhija je ukazala da je nedavno obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu 28. juna pokazalo svu dubinu tog nepoverenja.

Podsetili su da je ukupno 37 Srba, uključujući i jedno maloletno lice, privedeno, a 36 ih je zadržano nakon mirno završenog parastosa, iako je i sama policija saopštila da nije bilo incidenata koji su ugrozili tok skupa.

- Javnosti nisu predočeni dokazi da su privedena lica upotrebila bilo kakvu silu protiv policajaca ili bilo kog građanina. Postupci su, prema dostupnim informacijama, pokretani prevashodno zbog pevanja rodoljubivih pesama i drugih vidova izražavanja srpskog identiteta, koji su po ustavu i zakonima dozvoljeni za sve zajednice, pa i srpsku, ali se u praksi njihova upotreba od strane Srba progoni i kažnjava a toleriše kosovskim Albancima - navodi se u saopštenju.

Eparhija raško - prizrenska ukazala je da kada se problemi ponavljaju, kada dogovori ne donose promenu na terenu i kada posle svakog upozorenja slede novi i intenzivniji pritisci, Crkva ima dužnost da podigne svoj glas.

- Stvarnost na terenu je u dubokom raskoraku sa zvaničnom slikom o bezbednom i ravnopravnom životu svih zajednica. Kosovsko društvo se u institucionalnom i javnom životu sve više oblikuje bez stvarnog učešća i poverenja srpske zajednice, kao etnički albansko društvo, suprotno proklamovanom multietničkom karakteru njegovog pravnog poretka - ističe se.

Zakon mora da važi jednako za sve

U saopštenju se dodaje da ne može da se govori o uspešnom društvu ako jedna zajednica živi pod kontinuiranim pritiskom i pod nametnutom kolektivnom krivicom bez mogućnosti da realno dobije zaštitu od institucija.

- Zato pozivamo kosovske institucije da obezbede punu i jednaku primenu zakona, delotvornu istragu svih napada na crkve i srpske sredine, nesmetan pristup Crkve njenoj imovini, poštovanje specijalnih zaštitnih zona i nezavisnu kontrolu postupanja Kosovske policije u slučajevima u kojima postoje dokumentovani navodi o prekoračenju ovlašćenja, ponižavanju ili etnički selektivnom postupanju. Policija mora da štiti zakon, ali i da svojim postupanjem pokaže da zakon važi jednako za sve - naveli su u Eparhiji raško - prizrenskoj.

Eparhija je uputila poziv međunarodnoj zajednici da ne smanjuje svoje diplomatsko i bezbednosno prisustvo i angažovanje u trenutku kada je međuetničko poverenje na najnižem nivou, a mehanizmi institucionalne zaštite bez ikakvog efekta.

- Prisustvo KFOR-a, uključujući neposrednu zaštitu manastira Visoki Dečani, kao i njegovo vidljivo bezbednosno i civilno-vojno delovanje u osetljivim i izolovanim srpskim sredinama, ostaje od suštinske važnosti - dodaje se u saopštenju.

Foto: AP

Eparhija je naglasila da ukidanje ili smanjenje postojećeg režima međunarodne zaštite koje se najavljuje može da bude ogroman faktor jačanja dalje nestabilnosti i ohrabrenje ekstremnim krugovima da nastave sa pritiscima na srpski narod i Crkvu.

- Smanjenje ili ukidanje međunarodnog prisustva u ovakvim okolnostima ne bi bilo dokaz normalizacije, već povećanje rizika da Kosovo i Metohija ponovo postanu izvor ozbiljne nestabilnosti u celom regionu, i da se skoro nemogućim učini i proces normalizacije između Beograda i Prištine, koji se dodatno usporava svakim aktom pritiska na srpski narodod strane kosovskih institucija - dodaje se u saopštenju.

Eparhija raško - prizrenska naglašava da SPC ostaje evanđelski opredeljena za mir, dijalog, vladavinu prava i dostojanstvo svakog čoveka bez obzira na etničko ili versko poreklo, ali ističe da mir ne može počivati na strahu jedne zajednice, na selektivnoj primeni zakona i diskriminaciji, niti se stabilnost u regionu može graditi sistematskim ignorisanjem problema jedne zajednice koja je već 27 godina izložena bojnim aktima nasilja, progona i pritisaka.

- Vladavina zakona mora da služi pravdi i životu, a ne da postane izgovor kosovskim institucijama da nastave sa ponašanjem koje direktno vodi nestanku srpskog naroda i onemogućavanju života Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi koja sa svojim vernicima ovde vekovima živi - zaključuje se u saopštenju.