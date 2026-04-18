Stefanu Radulović iz Severne Mitrovice, koga tužilaštvo tereti zbog navodne umešanosti u događaje u Banjskoj iz septembra 2023. godine, Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor, potvrdio je za Kosovo onlajn advokat Bogdan Lazić.
Ranije danas pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini održana je sednica za određivanje pritvora Raduloviću.

Nakon te sednice advokat Lazić je izrazio sumnju da će ijedan sudija smeti da odredi blažu meru Raduloviću i već tada je najavio da će odbrana uložiti žalbu.

Radulović se, prema njegovim rečima, sumnjiči za krivično delo "protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova" i "udruživanje radi terorizma".

- Specijalno tužilaštvo zasniva sumnju da je Stefan Radulović, na osnovu poruka izvađenih iz telefona jednog od osumnjičenih za slučaj Banjske, bio njihov saradnik i učesnik u izvršenju krivičnog dela terorizma u Banjskoj. Tereti se za udruživanje radi terorizma i teško krivično delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova - rekao je Lazić.

On je istakao da se sumnja zasniva isključivo na porukama u kojima se spominje ime Radulovića i eventulano na jednoj slici.

- To ne dokazuje da je to ista osoba, već samo produbljuje sumnju. Isti nikada ranije nije bio krivično gonjen niti je učinio bilo kakvo krivično delo - rekao je Lazić.

Kurir.rs/Kosovo onlajn

