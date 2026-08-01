UŽIVO VUČIĆ STIGAO U TEMSKU, OBILAZI GAZDINSTVO PORODICE PANČIĆ: Predsednik nastavlja posetu jugoistočnoj Srbiji
Predsednik obilazi gazdinstvo porodice Pančić
Predsednik Vučić je stigao u Temsku, gde su ga dočekali domaćini.
- Vidite kako je divno mesto, siromašno je, ali se polako ljudi snalaze. Vi mi sada objasnite koji je put sada važan - pitao je predsednik.
U daljem razgovoru, Vučić je rekao da ako se napravi dobar put do auto-puta, svima će biti lakše. Meštani su ga izvestili da je kanalizacija veliki problem, posebno zato što selo želi da se bavi turizmom.
Predsednik je rekao da će faliti vode, posebno u budućnosti, i da je greška što se selo oslanja samo na izvorište vode.
- Da kažem još nešto, ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom sada. To znači, samo slušaj Vladane zato što možeš da iskoristiš, 3,6 milijardi je ukupan program, od toga je osam miliona evra bespovratna sredstva. Daju to za različite stvari, i za mlade, povratnike, fabrike nameštaja, turističke potencijale... Posebno gledaj kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već seoska, ruralna područja - rekao je on.