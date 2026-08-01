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Jasmina Paunović, tužiteljka u penziji, koja se prema pisanju medija nalazi na drugom mestu tzv. studentske liste, pokušava na sve načine da se opravda nakon skandaloznih izjava koje je dala u emisji "Inserti" kod poznatog teoretičara zavera Dejana Lučića gde je omalovažavala ljude drugih rasa, religija, političkih uverenja, kao i ženski rod, ali i klimala glavom na najgore uvrede za porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potvrđujući da je "isto čula".

U tekstu blokaderskog tabloida "Danas" pod naslovom "Da sam poslušala intuiciju, nikada ne bih otišla na takvu vrstu razgovora", Jasmina Paunović je u formi dnevnika opisala dane nakon objavljivanja sporne emisije na You Tube, i kritika javnosti koje su nakon nje usledile.

Dnevnik Jasmine Paunović u tabloidu Danas Foto: Kurir

Paunovićeva u "dragom dnevniku" upućuje kritike blokaderskim medijima - N1, Novoj, Insajderu - koje zove "moji" i čudi se kako je ne zovu, ne pitaju...

Sve, piše Jasmina Paunović u dnevniku, ona razume i onda joj se upali lampica i - tada shvata!

Sve je to kaže "pokušaj eliminacije sa studentske liste, koja suštinski još ne postoji"

Možda ona shvata ali mi ne - ko je pokušao da je eliminiše?! Dejan Lučić? You Tube? Njeni N1, Nova, Insajder...? Ili studentska lista lično iako kao ne postoji?!

Jasmina Paunović: "Zašto ćute moje N1, Nova, Insajder?" Foto: Danas

Ova prvakinja te "studentske liste" opisuje i ostale dane u kojima je kaže usledila podrška nepoznatih ljudi koji su joj prilazili dok je išla u prodavnicu.

"Samo hrabro, zna onaj ko hoće da zna, kroz šta i kroz kakvu kaljugu prolazite" - rekla joj je, piše Paunovićeva "dragom dnevniku" jedna gospođa neimenovana.

Zaplakasmo...

Pre nego nastavimo analizu osam dana u životu Jsdmine Paunović, da se podsetimo šta je sve govorila u emisiji Dejana Lučića i koga je ona bacila u kaljugu svojim izjavama, možete se podsetiti u videu:

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

E, posle čak sedam dana od objavljivanja emisije u kojoj je gostovala, stigao joj je poziv sa njene N1.

"Zadovoljna da me čuju oni koji bi trebalo da me čuju" - beleži Paunovićeva u dragom dnevniku, a sutra ide u emisiju u 9.30h.

No, iz nekog razloga na blokaderskoj N1 nije bilo kako je zamislila, barem ne onako opušteno kao kod Dejana Lučića.

"Novinarka ljubazna, napominje da imamo samo desetak minuta u koje moram da se uklopim. Tek nakon izlaska iz studija, javljaju mi da nekih petnaestak sekundi dok sam govorila nije bilo tona. Kažu 'pametnom dosta'" - piše Jasmina, prenosi blokaderski "Danas".

Isečci iz dnevnika Jasmine Paunović u "Danasu" Foto: Danas

Ovo pisanije završava zaključkom kako nije učinila nikakvo krivično delo, jer je kaže govorila istinu!

"Istina je jedna, može da zaboli samo one koje je se plaše!", zavšava trijumfalno Jasmina Paunović svoj dnevnik za osam julskih dana.

Ko nije odgledao emisiju Dejana Lučića sa gošćom Jasminom Paunović, ovo što je pisala možda bi i mogao progutati. Ali onaj ko je gledao - a gledali smo i zgrozili se - "dragi dnevnik" bivše tužiteljke delovao je kao da ga nije pisala ova gospođa sa takvom funkcijom iza sebe!

Jer, o kakvoj crnoj intuiciji govori neko s profesijom u kojoj je najvažnija vrhunska procena, pravni analitički um ali i preuzimanje odgovornosti za javno izgovorenu reč?!

Sa porukama o "pokušaju eliminacije sa liste" stala je na nivo teorija zavere, baš onakvih kakve praktikuje Dejan Lučić u čijoj je emisiji gostovala.

Posebno je upečatljiv momenat u kojem doživljava razočaranje jer je mediji koje doživljava kao svoje takođe kritički preispituju i ne daju onoliko prostora koliko je očekivala. I opet teorija zavere kako su isključili ton na 15 sekundi baš dok je ona govorila.

Za pametnog dosta, zaključuje ona, i trebalo bi i mi ovde da se zaustavimo, jer jeste dosta je svim pametnima.

Ali ne bez finalnog zaključka: ovaj patetični dnevnik nije ništa drugo nego baš takav, patetični pokušaj "peglanja" u javnosti nakon spornog gostovanja. Patetično je i što u dnevniku Jasmina Paunović pominje svoju decu koja je pitaju šta ima za ručak i kažu joj da ne brine jer su svi napadi bili na "opskurnim medijima".

Ali ne pominje opskurne teorije o porodici predsednika Vučića i njegovoj deci izgovorene u opskurnoj emisiji.

Morala je nekako Jasmina Paunović naglasiti čuveni blokaderski elitizam u dnevniku, ne može samo prodavnica i podrška neke žene, pa je u dnevnik uskočio profesor iz Italije. Neimenovani kao i ona žena iz prodavnice!

Na kraju, kao što napisa Paunovićeva "istina je jedna" - a istinu o njenom dnevniku u blokaderskom tabloidu rešavamo vam mi, ne morate da čitate: to je patetični spomenik sopstvenoj sujeti, bez tužilačkog integriteta i preuzimanja odgovornosti za javno izgovorene reči.