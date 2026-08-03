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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je njegov otac obnovio kuću u Čipuljićima i da je ponosan zbog toga.

- Mnogo ljudi je danas ovde došlo zbog mog oca, srećan sam, makar ovo bila jedina kuća ovde koja će da drži srpsku zastavu, meni to znači uvek smo se držali korena i tradicije - rekao je on.

Predsedni je poručio da nema ništa lepše nego boriti se za svoj narod i svoju zemlju.

- Bilo je i grešaka, ali i to je sastavni deo života. Na kraju, ovo ne možete da izmislite, i sarajevski novinari su bili iznenađeni onim što su videli - dodao je predsednik Vučić.

On je naveo da on ovde poznaje svaku familiju.

- Nisu ljudi naivni i glupi, ljudi sve znaju, oni bi hteli da imaju mir i stabilnost, rekao sam da uradimo šta možemo, da pomognemo šta možemo - poručio je Vučić.

Vučić je rekao da će zvanična Crna Gora da podrži akciju Oluja, sa Hrvatima i da će da navedu kako je to bila "sjajna akcija".

Kada je reč o inflaciji, Vučić je rekao da su građani Srbije

- Radimo svoj posao. Građani Srrbije su pobedili inflaciju. To je kao rak, uvek morate da vodite računa, da se ponovo ne pojavi. Uspeli smo ali moramo da radimo, da nastavimo da se borimo..

- Naši protivnici su svakako favoriti po njihovim istraživanjima. Ako pobede, čestitaću im na izborima. Uradili smo mnogo, moglo je više. Neki neće uspeti da obeleže bele linije na putevima koje smo izgradili.

"Čuvaćemo svoju vojnu neutralnost"

- Čuvaćemo vojnu neutralnust. Je l vi stvarno mislite da smo vojnički slabi kao dve hidalje i neke. Imamo bratske odnose sa NR Kinom, ali uz nas stoji snažna armija, i ozbljno oružje, oruđe. Srbija je danas neuporedivo jača nego bilo kada u svojoj instoriji. Nikoga neće da napada, ali ima toliko snažan odvraćajući efekat da nikome na pamet neće pasti da napada, rekao je.