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Čini se da je predsednik Aleksandar Vučić uspeo ne samo ono što nikome na ovim prostorima nije pošlo za rukom još od vremena predsednika SFRJ Josipa Broza Tita već i u onom što je u trenutno duboko polarizovanom svetu za većinu lidera i mnogo većih i bogatijih zemalja neizvodljiv zadatak.

U vremenu kada prijateljstvo sa jednom državom prečesto znači neprijateljstvo sa drugom, Srbija je uspela da izbegne ovakve zamke i da vodi nezavisnu i suverenu nacionalnu politiku, koju ne samo da poštuju već i sa kojom grade partnerstva najveće svetske sile, bez obzira na njihove međusobne odnose.

Beograd je pre tri dana posetio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je iz Beograda poručio da Ukrajina stoji čvrsto na svojim pozicijama kad je reč o AP Kosovo i Metohija, tj. da ne priznaje nezavisnost Kosova. Srbija i Rusija održavaju stabilno energetsko i ekonomsko partnerstvo, u 2025. ostvarena je robna razmena od preko dve milijarde dolara godišnje. . Naša zemlja je napravila istorijski korak otvaranjem Strateškog dijaloga sa Amerikom, dok je sa druge strane za vreme boravka predsednika Vučića u Kini dogovorene investicije u vrednosti preko milijardu evra!

Sahrani iranskog Ajatolaha Homeinia prisustvovao je predstavnik države, a opet je Srbija jedan od nabližih saradnika Izraela u Evropi! Strateški cilj Srbije ostaje ulazak u Evropsku uniju, sa podrškom za otvaranje kalstera 3 od Francuske, Nemačke, Italije, Španije...

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Spisak je maltene beskonačan, a analitičari ocenjuju za Kurir da Srbija pod vođstvom Vučića ima sjajne odnose sa svim svetskim silama, ali i da je razvijen spoljnopolitički model koji bi se mogao nazvati novom formulom nesvrstanosti

Analitičar Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku objašnjava za Kurir da odnos Srbije sa velikim silama više nije samo balansiranje već pretvaranje geopolitičkog položaja Srbije u pregovarački kapital.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku: Trenutna pozicija omogućava da pritisak bude delimično pretvoren u ekonomsku i političku korist Foto: Kurir Televizija

- Sa svakom silom, Srbija ima odnose različite dubine i različite funkcije, i najveća prednost je što, za sada, uspevamo da svaki od tih odnosa predstavimo kao zaseban i legitiman bilateralni interes, umesto da da ih predstavi kao jednu veliku geopolitičku orijentaciju. Odnos izmedju Srbije, Kine i EU možda i najbolje oslikava ovakvu strategiju. Tokom poslednje posete Kini, potpisano je više od 30 sporazuma, najavljene su investicije od oko milijardu evra, što znači da Kina postaje sve važniji partner za Srbiju. Kao posledica toga, EU sve više želi da zna šta Kina radi u Srbiji, što znači da Srbija postaje sve važnija EU. Zbog ovakve povezanosti Srbija ima mogućnost da pritisak od strane EU zbog odnosa sa Kinom pretvori u bolji pregovarački argument, da ako bi Evropa želela da smanji kinesko prisustvo u Srbiji onda mora ponuditi jednaku alternativu - govori Đurić i dodaje:

- Princip je vrlo sličan i kada govorimo o odnosima sa Rusijom i SAD. Trenutna pozicija omogućava da pritisak bude delimično pretvoren u ekonomsku i političku korist. Pošto Kina želi pristup evropskom tržištu, Rusija želi politički kanal ka Evropi, EU želi da Srbija ne ode prema Kini i Rusiji, SAD žele stabilan Balkan - Srbija dobija veoma dobru pregovaračku poziciju. Sa druge strane, ova strategija funkcioniše dok Srbija može da ubedi svakog partnera da saranja sa njom ne znači neprijateljstvo prema drugom partneru, a to postaje sve teže. SAD i Kina su u strateškom rivalstvu, Rusija i EU su u mnogo ozbiljnijem sukobu nego pre i što se odnosi velikih sve više pogoršavaju, sve je manji prostor za Srbiju.

Neobična pozicija

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da je predsednik Vučić poslednjih godina razvio spoljnopolitički model koji bi se mogao nazvati novom formulom nesvrstanosti.

NA OSNOVU VUČIĆEVIH REČI SE PREDVIĐAJU SVETSKA DEŠAVANJA! Najpopularnija berza informacija "Polimarket" citira predsednika Reči srpskog predsednika Vučića ne samo da odjekuju od Istoka do Zapada, a intervju koji je dao direktoru kompanije "Aksel Špringer" Matijasom Defnerom citran je u svim većim svetskim medijima i na društvenim mrežama, već je i najveća globalna berza informacija citirala njegove reči kao važan faktor za predviđanje globalnih događaja! Američki i globalni gigant objavio je Vučićeve ključne procene koje se tiču sukoba u Ukrajini, kao i njegove poruke nakon važnog i direktnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Za one koji ne znaju, Polymarket je trenutno jedna od najuticajnijih svetskih platformi na kojoj globalna elita, finansijski stručnjaci i vodeći analitičari trguju prognozama o budućim događajima. Teme obuhvataju globalnu politiku, ekonomiju, finansijska tržišta, tehnologiju i ključne geopolitičke potrese.

- Srbija nije neutralna u klasičnom smislu, niti je jednako udaljena od svih centara moći. Ona je ekonomski duboko vezana za EU, održava bliske odnose sa Rusijom, razvija snažno strateško partnerstvo sa Kinom, sarađuje sa SAD, podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a istovremeno održava dobre kanale komunikacije i sa Izraelom i sa Iranom. Suština Vučićeve politike nije u izbegavanju pritisaka, već u tome da pritisak jedne strane pretvori u pregovarački kapital prema drugoj.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Zapad godinama pritiska Beograd zbog odnosa sa Moskvom i Pekingom. Srbija nije uvela sveobuhvatne sankcije Rusiji i Vučić nije prekinuo političke kontakte sa Kremljom. Međutim, Beograd istovremeno priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, šalje joj humanitarnu pomoć i održava direktne kontakte sa Kijevom. Tako Moskvi može da poruči da Srbija nije postala deo jedinstvenog fronta protiv Rusije, dok Zapadu pokazuje da Beograd nije ruski satelit. Upravo u tome leži jedna od najvećih prednosti ove politike. Što Srbija ima bolje odnose sa Rusijom i Kinom, to Vašington i Brisel imaju veći interes da je zadrže blizu sebe. Što je Srbija važnija Zapadu, to Moskva i Peking imaju više razloga da čuvaju svoje veze sa Beogradom - objašnjava Barac.

On ocenjuje da Rusija Srbiju vidi kao dokaz da nije poptpuno politički izlovana na Balkani i u Evropi, Kina kao jednu od svojih najvažnijih ekonomskih i političkih tačaka u ovom delu svetu, Vašington kao jedan od ključnih faktora stabilnosti na Balkanu.

- Zato se Srbija nalazi u neobičnoj poziciji. Upravo zato što nije potpuno pod kontrolom jednog velikog centra moći, svi veliki igrači imaju razlog da sa njom razgovaraju. Posebno zanimljiv primer su odnosi sa Izraelom i Iranom. Reč je o državama koje su duboko međusobno suprotstavljene, ali obe održavaju komunikaciju sa Beogradom. Srbija sa Izraelom razvija političku, ekonomsku, bezbednosnu i tehnološku saradnju, dok istovremeno sa Iranom čuva diplomatske odnose i podršku Teherana teritorijalnom integritetu Srbije.To pokazuje jednu od ključnih tehnika Vučićeve diplomatije. Jedno neslaganje ne mora da uništi ceo odnos. Vučić je, praktično, uspeo da različitim silama ponudi različite razloge zbog kojih im je Srbija potrebna - kazao je Barac i dodao:

- EU je Srbija važna zbog stabilnosti Balkana, tržišta, transportnih pravaca i proširenja. Americi je važna kao ključni regionalni politički faktor. Rusiji je značajna kao tradicionalni partner koji nije zatvorio vrata Moskvi. Kini je važna kao pouzdan partner i ulazna tačka prema evropskom prostoru. Ukrajini je značajna zbog podrške njenom teritorijalnom integritetu i pomoći koju dobija iz Srbije. Izraelu i Iranu Beograd predstavlja sagovornika koji održava otvorene kanale komunikacije.