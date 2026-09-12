"OVOME SE LJUDI NISU NI NADALI, NI SANJALI" Predsednik Vučić obišao radove na auto-putu "Vožd Karađorđe", najavio i nova radna mesta u Mladenovcu
Vučić odgovara na pitanja novinara
Predsednik Vučić je rekao da je kompanija koja radi ovaj put, Šandong, predfinansirala radove i zato oni ovako brzo idu.
- Time ne ugrožavamo naš deficit i budžet, i zato beskrajno hvala kineskoj kompaniji. Mislim da je ovo velika stvar za celu severnu Šumadiju. Kosmaj će biti nova Fruška Gora, to će mnogo značiti i za Topolu, i Raču, i Batočinu, Markovac, Planu... U svakom slučaju velika stvar, o Lazarevcu i Aranđelovcu da ne govorim - kazao je on, i istakao da će za tri godine ljudi imati auto-put od Beograda do Aranđelovca.
Na najave novih blokada na fakultetima, predsednik kaže da je obrazovanje oblast u kojoj je najviše podbačeno.
- Zahvaljujući neodgovornim ljudima. Mi smo gradili škole, dali mnogo novca i za fakultete i univerzitete, ali zahvaljujući onima koji su određivali sudbinu fakulteta dramatično zaostajemo. I kao kontinent zaostajemo za Azijom, ali i dalje u Evropi imaju bolje fakultete nego mi. Videli ste PISA testove, Evropa značajno zaostaje. Ulažu u Aziji, imaju tigrovo oko, ulažu u obrazovanje. A naši razmišljaju samo kako da ne rade. O blokadama da kažem da je to direktno protiv zakona, ne smete da koristite fakultete u političke svrhe, i mislim da je sramota da uništavate živote deci koja hoće da rade i uče, pošto će oni da izgube vreme ni krivi ni dužni. A u političkom smislu jedino što mogu da kažem, da nisam predsednik republike, rekao bih, hvala na takvom poklonu. A kao predsednik moram da kažem da žalim, zato što mi je posao da se brinem o obrazovanju naše dece, a ne kako da pobedimo na izborima - rekao je on.
O tvrdnjama Aide Ćorović da je dala desetine hiljada evra, predsednik kaže da se nada da će prijaviti poreskim organima te transakcije.
- A vidim da sada postoje dojave od ljudi koji su im davali stotine hiljada evra, pa javljaju državnim organima. Na kraju sve ispliva na videlo - kazao je predsednik.
Tonino Picula je negodovao zbog podrške koje Vučić ima u Evropi, i rekao je da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani Ratka Mladića dokaz da je srpsko društvo bolesno, Vučić ističe da je naše društvo neuporedivo zdravije od njegovog.
- Ja sam oduševljen kada mene napadaju, žao mi je kada napadaju patrijarha. Ali vam to govori šta je njihov cilj, a to je ono što je govorila Aida Ćorović. Nezavisno Kosovo, genocid u Srebrenici i nestanak SPC. Vučić im je samo zajednički imenitelj. Ali da objasnim suštinu, ne čitajte vesti na taj način. Njima to smeta samo zbog toga što Srbija brže raste i brže se razvija. Milion stvari će da izmisle, vodiće najbrutalnije kampanje da nas izbrišu gumicom na mapi, sve će da urade, sada su smilili Mladića, u nekom će biti zvučni top, svejedno im je... Sećate se hajke oko zvučnog topa. Ordinarna laž. Onaj zvuk koji čujete je namešten naknadno, to smo utvrdili. Sve je bila laže! Od početka do kraja, i za to slede dokazi u narednim danima. Oni će to da rade, zato što su napravili regionalnu arhitekturu gde su oni velika sila, a Srbija patrljak koji će da se guši u bedi i nemaštini. Vučić je smetnja na tom putu da Srbija bude uništena - naglasio je predsednik.
Šta drugo od Picule da očekujete, zapitao je Vučić. Kaže i da je u tekstu britanskog Telegrafa pročitao mnogo komplimenata na svoj račun.
- Pomenuli su na kraju i uzani konopac po kojem idem, i zaključili su da ako neko ume to, to ume Vučić. Hvala im na tome. FAZ piše da se razmišlja u brojnim zemljama o zamrzavanju sredstava, ja se nadam da neće doći do toga, i ne bi im razlog bio nešto... Ali nikada ne znam. Ali bolje da prećutim nešto za zemlju - rekao je on.
O "marševima slobode" za albanske teroriste koji će biti danas održani, predsednik kaže da je BRIKS saopštio da su spremni da pomognu u rešavanju problema na KiM.
- To je važno, pogledajte koliko ljudi na planeti BRIKS predstavlja. Mi smo radili sa Evropom, nalazimo se na evropskom putu, ali da li očekujete da će te zemlje koje su priznale Kosovo da urade nešto po pitanju pozicije Srbije. Zašto bi? Isti je slučaj sa Amerikom. Nešto nam je lakše sa Donaldom Trampom, pošto njegovi ljudi imaju razumevanja za zaštitu hrišćana. Ali mali nam je broj saveznika na Zapadu, ko će da nam pomogne, Francuska ili Italija? Teško, po tom pitanju, iako su nam saveznici po drugim pitanjima. Oni neće promeniti mišljenje zbog male Srbije - naglasio je on.
Kaže da Evropa nije u dubokom snu po tom pitanju, već da slede politiku koju su zacrtali još pre 30 godina, i da je neće promeniti.
Predsednik je dodao da je čuo u međuvremenu da je moguće da Tači dobije tešku kaznu.
- Voleo bih da moja prvobitna predviđanja nisu dobra, ali ne verujem u to. Pre 15 dana sam dobio informaciju da će biti osuđen onoliko da pokrije pritvor, to sam dobio od naših službi. A sada u Parizu sam razgovarajući sa nekim evropskim i svetskim liderima dobio neke drugačije nagoveštaje. A danas će to biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima, i u Tirani, Skoplju, Prištini. U Tirani će to još jače da podrže da bi bežali od svojih protesta, u Prištini će biti najveći. Moramo da čuvamo svoj narod i da brinemo o sebi - zaključio je predsednik Vučić.
On je na kraju dodao da će imati 20 dana da odgovori na svako pitanje kada krene u kampanju.
- Pošto sam vozim, pratiće me kamionče, pa polako idemo. Samo da vidimo ako sam ja Jare, ko će Paja da bude - rekao je on kroz smeh.
Vučić o stopi rasta i napretku zemlje
Predsednik u razgovoru sa novinarima kaže da se mora gledati stopa nezaposlenosti, stopa inflacije, deficit, javnog duga, i stopa rasta.
- Kada sve to gledate, stopa rasta je od izvanrednog značaja zato što ona daje mogućnost da uzmete novac na finansijskom tržištu, a da ne budete više zaduženi. Zato pogledajte kakav bum imaju zemlje poput Uzbekistana, Kazahstana. Pogledajte Kinu šta radi godinama. Preko dve i po decenije ima stopu rasta od 5 odsto. Pa kada kumulativno imate tako visoku stopu rasta, to je da vam se sve zavrti u glavi, i kakve to mogućnosti daje za ulaganja. Omogućiće nam to više novca, ali toliko projekata imamo - rekao je on.
Pokazao je na mapu puteva u izgradnji, i rekao da je to neverovatno, i da Srbija postaje ispresecana brzim saobraćajnicama.
Predsednik Vučić krenuo u obilazak auto-puta
Predsednik Aleksandar Vučić krenuo je u obilazak radova na auto-putu Vožd Karađorđe.
- Ovo je ogromna stvar i za Lazarevac i za Mladenovac - rekao je on, i interesovao se o rokovima završetka radova na ovoj deonici.
"Vožd Karađorđe" će rešiti sever Šumadije, rekao je Vučić, i dodao da je ukupna dužina 82 kilometra.
- Time dobijaju mnogo i Topola, i Rača, i Aranđelovac, Mladenovac. U Mladenovcu imamo probleme, moraćemo da uložimo 20 miliona evra da rešimo probleme sa vodom. Da se zakrpe ti problemi sa bunarima. I naravno, u Mladenovcu je potreban investitor, i ako ne bude drugačije, rešavaćemo kao sa Rekovcem u Preševu. I ako ovo budemo uradili, znate šta je to. Da je od Mladenovca do Centra Beograda 35 minuta, do Aranđelovca 45 minuta maksimalno - rekao je predsednik.
Pojasnio je za investitora u Mladenovcu da to može rešeno državnom fabrikom, ako ne bude ulagača spolja.
- Ovome se ljudi nisu ni nadali ni sanjali. Da li ste pre tri godine mislili da ćete ići do Aranđelovca auto-putem. Cena je veća od milijardu i 300 miliona, za ceo auto-put govorim, 82 kilometra - rekao je predsednik.
Sve je težak teren, ima 78 mostovskih konstrukcija, poručio je Vučić. Rekao je da će do kraja godine biti otvoren veliki broj deonica brzih saobraćajnica širom Srbije, uključujući i važnu deonicu Slepčević-Badovinci.
- I obilaznica oko Kragujevca je strašno važna saobraćajnica. Ona spaja Kragujevac sa Milošem Velikim, dalje sa severnošumadijskim delom. To će značiti i za grad, da kamioni zaobilaze sam centar, značiće i za bezbednost ljudi, i da vazduh bude čistiji. Ogromna stvar za Kragujevac i Milanovac. To će biti najbliža veza i do Divostina. I mnogo će značiti za industrijsku zonu oko Kragujevca, i moramo uspostaviti bolju železničku vezu - rekao je on.
Na pitanje šta je najveći izazov u izgradnji puteva, predsednik kaže - pare i ljudi.
- Sa ljudima nekako rešavamo, ali to su ogromni novci. Vi kada pogledate koliko košta povećanje penzija ili plata u javnom sektoru, zna se ko ih isplaćuje. Država to daje, pa vi gledajte koliko novca mora da se da za sledeću godinu. A vodu nigde nismo rešili, a to je prioritet za naredne godine. A svako mesto je po 20 miliona, a negde i više, pa puta 100 opština, to vam je tri ili četiri milijarde. A da ostavite 60 opština nedirnute. A to je samo voda, bez kanalizacije, pruga, ičega - rekao je predsednik.
Pitao je ministarku Sofronijević kada će Mađari završiti svoj deo što se tiče pruge, i ona je rekla da je njena pretpostavka početak oktobra.
- Ispunjeni su tehnički uslovi, ali zavisi od Mađara - rekla je ona, a predsednik joj je poručio da održava komunikaciju i da ih stalno zove.
U razgovoru sa Živoradom Milosavljevićem, koji je 37 godina na vlasti u Sopotu, predsednik kroz smeh kaže da je to neverovatno i da posle toliko godina ne čuje šta pričaju drugi, već samo sebe.
- Vodim Sopot iz komunizma u Evropu - rekao je Milosavljević, na šta mu je Vučić odgovorio sa: "Razumem, druže predsedniče".