Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je prvog kandidata "Studentske liste" Iliju Srdanovića na televizijski duel, poručivši da je spreman da debatu vodi i protiv više sagovornika istovremeno. I dok je predsednik Vučić to učinio učtivo i s poštovanjem, u svom maniru — odgovor koji je dobio je sve sem toga!

- Pozivam gospodina Srdanovića gde god hoće, na TV duel, gde god poželi. Može kod njihovih ovih šefova, na N1 i na Novu S. Može da ih bude i 2, i 3, i 4 prema 1, nikakav problem nemam. Samo da ljudi vide ko je nedvosmisleno govorio istinu, a ko je sve vreme obmanjivao javnost. Najlakše je to protiv "nevoljenog". Zamislite da idete protiv nekoga ko je voljen i ko je uspešan. Ovako, protiv nekoga koga niko ne voli, ništa ne rizikujete, to su vam čisti poeni. Zato vas pozivam na televizijski duel i molim vas da to prihvatite. Još nikad niste čuli da neko ko je predsednik, zove za svog mandata još i ko ide iz tobože pozicije vlasti, da zove nekog iz opozicije na TV duel - poručio je predsednik Vučić.

A onda je stigao i "odgovor"

Naime, Srdanović se oglasio na svom Instagram nalogu i poručio: "Ignore je jako bolan".

I dok predsednik Vučić poziva na dijalog, spreman da ukrsti argumente pred građanima Srbije na bilo kojoj televiziji i pod bilo kojim uslovima, dobija odgovor kakav je daleko od dostojanstvenog.

Međutim, umesto dostojanstvenog prihvatanja debate i prilike da pred narodom pokaže svoj program, sa druge strane stigao je skandalan, bahat i kukavički odgovor!

I dok bi u svakoj normalnoj i demokratskoj zemlji poziv na TV duel sa predsednikom države bio vrhunac političke karijere za jednog kandidata, Srdanović je ovim odgovorom pokazao čitavoj Srbiji sa kakvim neodgovornim ponašanjem imamo posla.

Sad je i više nego jasno – kada treba izaći pred kamere, suočiti činjenice i pred građanima Srbije odbraniti sopstvene stavove, predstavnici tzv. "studentske liste" biraju bekstvo i jeftine provokacije na društvenim mrežama.

Građani Srbije sada imaju priliku da jasno vide ko se bori za istinu i dijalog, a ko beži od odgovornosti čim stvarno dođe do toga da se vodi država!

Kurir.rs

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je prvog kandidata "Studentske liste" Iliju Srdanovića na televizijski duel, poručivši da je spreman da debatu vodi i protiv više sagovornika istovremeno. I dok je predsednik Vučić to učinio učtivo i s poštovanjem, u svom maniru — odgovor koji je dobio je sve sem toga!

- Pozivam gospodina Srdanovića gde god hoće, na TV duel, gde god poželi. Može kod njihovih ovih šefova, na N1 i na Novu S. Može da ih bude i 2, i 3, i 4 prema 1, nikakav problem nemam. Samo da ljudi vide ko je nedvosmisleno govorio istinu, a ko je sve vreme obmanjivao javnost. Najlakše je to protiv "nevoljenog". Zamislite da idete protiv nekoga ko je voljen i ko je uspešan. Ovako, protiv nekoga koga niko ne voli, ništa ne rizikujete, to su vam čisti poeni. Zato vas pozivam na televizijski duel i molim vas da to prihvatite. Još nikad niste čuli da neko ko je predsednik, zove za svog mandata još i ko ide iz tobože pozicije vlasti, da zove nekog iz opozicije na TV duel - poručio je predsednik Vučić.

A onda je stigao i "odgovor"

Naime, Srdanović se oglasio na svom Instagram nalogu i poručio: "Ignore je jako bolan".

I dok predsednik Vučić poziva na dijalog, spreman da ukrsti argumente pred građanima Srbije na bilo kojoj televiziji i pod bilo kojim uslovima, dobija odgovor kakav je daleko od dostojanstvenog.

Međutim, umesto dostojanstvenog prihvatanja debate i prilike da pred narodom pokaže svoj program, sa druge strane stigao je skandalan, bahat i kukavički odgovor!

I dok bi u svakoj normalnoj i demokratskoj zemlji poziv na TV duel sa predsednikom države bio vrhunac političke karijere za jednog kandidata, Srdanović je ovim odgovorom pokazao čitavoj Srbiji sa kakvim neodgovornim ponašanjem imamo posla.

Sad je i više nego jasno – kada treba izaći pred kamere, suočiti činjenice i pred građanima Srbije odbraniti sopstvene stavove, opozicija i predstavnici tzv. "studentske liste" biraju bekstvo i jeftine provokacije na društvenim mrežama. Građani Srbije sada imaju priliku da jasno vide ko se bori za istinu i dijalog, a ko beži od odgovornosti čim treba ukrstiti argumente!