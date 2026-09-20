Predsednik Vučić sumirao je radnu nedelju, naglašavajući zajedništvo i napredak Srbije kroz dijalog i odgovornu politiku.
Politika
VUČIĆ SE OBRATIO NARODU NAKON RADNE NEDELJE: Naš put su mir, stabilnost i dijalog. naša snaga su rad, odgovornost i vera u Srbiju - NE ODUSTAJEMO
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku.
- Borili smo se zajedno da stvaramo, gradimo i menjamo Srbiju nabolje. I kada nije bilo lako, nismo odustajali, već smo nastavili da radimo i ostvarujemo rezultate koji ostaju našoj zemlji i budućim generacijama.
- Sve što smo postigli, postigli smo zajedno sa građanima Srbije. Zato verujem da možemo još više, da možemo da nastavimo da podižemo našu zemlju i ostvarujemo velike stvari.
- Pružamo ruku svima i razgovaramo sa svima, jer samo odgovornom i otvorenom politikom možemo da čuvamo interese Srbije i stvaramo nove prilike za našu zemlju.
- Naš put su mir, stabilnost i dijalog. Naša snaga su rad, odgovornost i vera u Srbiju. Idemo dalje! Za Srbiju!
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