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Analitičar Dragomir Anđelković koji otvoreno podržava Studentsku listu, govorio je o izlasku na ulice i postizbornom haosu ukoliko blokaderi ne pobede na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

- Zato je važno da zakuvamo. Znate šta, kada krene bitka, ako ste u bici direktno, ne možete vi onda da menjate stranu. Zato je važno da se odmah te večeri, posle izbora, krene u bitku. Ne da se okoliša, ne da se traži arbitraža Evropske unije. Odmah da se preplave ulice, trgovi, i da se pozove narod na otpor, ali ne naravno oružani, već demokratski građanski bunt- rekao je Anđelković tokom gostovanja na YouTube kanalu "Glas javnosti". 

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On je dodao i da na čelu tog bunata treba da bude pre svega Studentska lista koja je najjača, ali i da druge opozicione partije koje učestvuju na izborima, moraju da budu spremne da preuzmu taj teret na sebe.

- Ne da kažu: "Građani, postupajte u skladu sa savešću", kao 15. marta, već da se kaže: "Građani, mi vas predvodimo u demokratsku borbu"- poručio je Anđelković.

Ako dosad svima nije jasno da postoji spreman scenario za izbornu noć ako slučajno izborni rezulatat i narodna volja ne budu išli na ruku blokaderima - poslušajte šta kaže Anđelković.

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