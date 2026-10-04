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Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali obišao je danas štandove liste "Ujedninjena Srbija - Aleksandar Vučić" kod opštine Novi Beograd i na Savi promenadi.

- Kakva energija večeras na Novom Beogradu, kakvi divni ljudi — naši aktivisti! Svi ovi ljudi žele da se napredak Srbije nastavi, da se nastavi rast plata i penzija, da se nastavi rast njihovog životnog standarda, stabilnost i sigurnost.

Glavni preduslov za to je da 25. oktobra građani izađu na izbore i svoj glas daju listi koja se nalazi pod rednim brojem jedan, listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Ovo su ključni izbori za Srbiju, na kojima će se odlučivati da li će Srbija nastaviti da raste i da se razvija ili će stati i sve što smo godinama zajedno gradili biće uništeno.

Napredak, mir i stabilnost nikada nisu zagarantovani. Moraju da se štite i na njima mora da se radi svakog dana. A u svetu koji postaje nestabilniji, u regionu koji je već pretrpeo ratove u prošlosti, Srbija jednostavno ne može sebi da priušti da stane ili da bude podeljena. Moramo da nastavimo da radimo svakog dana za ujedinjenu Srbiju, jer bez jedinstva nećemo moći da zaštitimo ono što smo izgradili - naveo je Mali. 

Kurir.rs

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