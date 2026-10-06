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S jedne strane, tzv. studentska lista, koja se prvobitno predstavljala kao nestranački pokret za promenu sistema - sve otvorenije iznosi političke poruke. Dodatne kontroverze izaziva njihov slogan "Mi znamo kako", koji je identičan sloganu Mila Đukanovića iz 1990-ih, otvarajući pitanje njihovih veza sa crnogorskim strukturama. Tenzije podgreva i audio-snimak na kom Vladimir Tupanjac iz CRTA-e navodno instruiše učesnike blokada kako da postupaju tokom napada na policiju, čime se otvara pitanje gde prestaje protest, a počinje nasilje.

S druge strane, zvanični ekonomski podaci prikazuju stabilnost: inflacija je pala na 2,2% u avgustu 2026, procena rasta BDP-a povećana je na 3,2%, dok je nezaposlenost smanjena na 7,2%. O ovim temama, polaznim tačkama kampanje i pravcu u kom Srbija ide, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS-a, i Vladimir Vuković, urednik Politike.

Uloženo je mnogo napora da Srbija "ostane na nogama"

Kao poseban problem ističe se ocena da je atmosfera uoči predstojećih izbora zatrovana spolja, sa čim se saglasio i funkcioner SPS-a Ibro Ibrahimović, naglasivši da je u društvu zasejano seme mržnje.

- Dehumanizacija našeg društva i predsednika Vučića traje već godinama. Kada tome dodate i medije koji propagandom urušavaju poverenje u državne institucije, pre svega u Ministarstvo unutrašnjih poslova, jasno je koliko je napora i snage potrebno da sačuvamo i društvo i zemlju, ali i da nastavimo ekonomski i infrastrukturni razvoj. Verujem da je ta stvaralačka snaga uvek jača od destruktivne energije - započeo je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS-a Foto: Kurir Televizija

On je istakao da Srbija ima jasno postavljene ciljeve i stabilnu spoljnopolitičku poziciju.

- Nalazimo se na evropskom putu, ali vodimo vektorku spoljnu politiku i održavamo dobre odnose sa SAD, Kinom i Rusijom. Srbija je autentična u načinu na koji vodi državu i, kao vojno neutralna zemlja, ima šansu ne samo da sačuva svoje društvo, već i da obezbedi budućnost čak i onima koji se u ovom trenutku bore protiv sopstvene države. Sve ovo što se danas dešava ući će u istoriju, za 10 do 15 godina pisaće se o tome kako je pokušano da se Srbija destabilizuje spolja, preko domaćih izvođača radova.

U nastavku razgovora, član Predsedništva SPS-a i napravio je paralelu između nekadašnjih i aktuelnih vlasti, naglasivši ključnu ulogu policije u očuvanju stabilnosti države.

- Godine 2012. imali smo zemlju pred bankrotom, ali moram da se vratim i na 2004. godinu i pogrom na Kosovu i Metohiji, kada se pokazalo veliko licemerje tadašnje vlasti, a današnje takozvane autentične desnice. Ako uporedimo to vreme sa današnjim, jasna je paradigma u načinu upravljanja državom. U poslednje dve godine policija je bila pravi stub stabilnosti, dok su sa druge strane postojali osmišljeni i naučeni napadi - policajci su snimani, gurani i provocirani kako bi se u javnosti stvorio privid da primenjuju prekomernu silu. I pored svih pritisaka i napada blokadera, policija je uspela da ostane faktor stabilnosti i sačuva mir u zemlji - istakao je Ibrahimović, a zatim objasnio:

04:06 Ibro Ibrahimović: Interes šireg regiona je da se Srbija destabilizuje Izvor: Kurir televizija

- Kada smo preuzeli odgovornost, kasa i zemlja su te 2012. godine bili pred bankrotom. Tokom 2013. i 2014. godine morali smo da sprovedemo nepopularne mere, poput smanjenja penzija i plata u javnoj upravi, ali su te mere donele dugoročnu sigurnost. Danas, godina kasnije, imamo stabilne i redovne plate i penzije. Smatram da su velika dostignuća koalicije SNS-a i SPS-a tokom proteklih 12 godina vlasti upravo to što smo uspešno stabilizovali finansije i infrastrukturno i saobraćajno preoblikovali Srbiju.

Govoreći o regionalnim pritiscima i uticaju iz susedstva na predstojeće izbore u Srbiji, Ibrahimović je ocenio da ekonomski napredak naše zemlje izaziva pokušaje destabilizacije iz okruženja.

- Lica su se promenila, ali politika u Crnoj Gori je ostala ista - Zapad jednostavno ne voli autentičnu i nezavisnu politiku. Kada govorimo o uticaju i pritiscima iz Crne Gore na izbore u Srbiji, oni svakako postoje, i to ne samo kroz zajedničke slogane, već kroz interes šireg regiona da se Srbija destabilizuje. Kada ste ekonomski lider i centar Jugoistočne Evrope u koji dolazi najveći broj stranih investitora - jer procenjuju da ovde mogu da ostvare najbolji profit, prirodno je da susedne zemlje, koje nemaju toliko fabrika ni ulaganja, pokušavaju da uruše i destabilizuju našu zemlju.

Najava novih tenzija

Sa druge strane, komentarišući audio-snimak na kom Vladimir Tupanjac iz organizacije CRTA navodno deli instrukcije učesnicima blokada, kao i nasilje koje se već godinama propagira kroz proteste, Vuković je istakao da to ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Prema njegovim rečima, instruktaža po modelima obojenih revolucija na ovim prostorima traje već dve godine.

- Žalosna je činjenica da se neko ko je izrastao iz protestne energije, pri čemu ranije nije pokazivao interesovanje za ulazak u politički život - danas, kada se konačno politički profilisao i predao izbornu listu, i dalje ponaša kao da je na samom početku nekog protestnog procesa. Izuzetno je sporno kada sa pozicije nekoga ko bi morao da bude potpuno neutralan u ovako osetljivom trenutku i usred izborne kampanje, vi zapravo dajete takve instrukcije.

Osvrćući se na političke motive i finansijsku pozadinu protesta, urednik Politike istakao je da su najave novih tenzija u direktnoj vezi sa procenama izbornog rezultata.

Vladimir Vuković, urednik Politike Foto: Kurir Televizija

- Imamo najave novih protesta i nasilja, kako uoči izbora, tako i nakon njih. Oni prate ankete i svesni su izbornog rezultata koji sledi, a u ceo proces je uloženo isuviše novca koji sada mora da se opravda. Isto tako, na toj tzv. studentskoj listi nalaze se ljudi koji otvoreno šire govor mržnje. Tokom protekle dve godine svedoci smo brojnih ratova i globalnih kriza na svetskom nivou, dok je za to vreme neko iznutra pokušavao da podriva ovu zemlju. Na svu sreću, građani to nisu osetili u većoj meri, jer je država bila pripremljena za sve izazove i čvrsto stajala na nogama - poručio je Vuković.

Osvrnuo se na za kraj na ulogu Mila Đukanovića i geopolitički značaj Srbije, istakavši da naša zemlja mora prvenstveno da brine o sopstvenim državnim interesima.

- Milo Đukanović nikada nije predstavljao istinsku državu u Crnoj Gori, već personifikaciju vlasti u čije su vreme nastala dva najveća narko-kartela na Balkanu. U državi u kojoj se praktično ništa nije proizvodilo, to je bio jedini "izvozni potencijal". On kao takav ima jasne interese, jer je Srbija izuzetno važan geopolitički prostor - što je bila kroz istoriju, a što je i danas. Upravo zato moramo da pokažemo poštovanje prema sopstvenoj državi i da se bezuslovno vodimo isključivo našim nacionalnim interesima - poručio je Vuković.

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Kurir.rs

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