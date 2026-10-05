Slušaj vest

Sve otvoreniji sukobi unutar blokaderskog tabora dobili su još jednu epizodu, ovog puta kroz javni obračun Zdravka Ponoša i izvršnog urednika "Danasa" Aleksandra Roknića. 

Roknić je Ponošu posvetio opširan tekst u "Danasu", naslovljen "Ponoš ili sindrom (ne)bitnosti" i u njemu oštro polemiše s njegovim stavovima o Studentskoj listi i političkim prestrojavanjima, dok mu je Ponoš sada uzvratio preko Iksa, koristeći uvrede na španskom jeziku.

Aleksandar Roknić
Aleksandar Roknić Foto: Printscreen Nova S

- Posvetio sam Rokniću pola rečenice čitalačkog dnevnika u "Danasu". On se raspisao k'o nikad iz pozicije "izvršnog urednika" na tri stupca demantujući moju tvrdnju da nema cojones.

Potrošio je sedam dana u pokušaju da ih pronađe i sroči odgovor. Kao da mogu iznenada da se pojave potkraj šeste decenije. Ali on nešto napipao. Čestitam - napisao je Ponoš.

1000041712.jpg
Foto: Printscreen

Time je Ponoš polemiku dodatno spustio na lični nivo, podsmevajući se Rokniću da mu je bilo potrebno sedam dana da, kako sugeriše, pronađe "cojones", odnosno - da budemo pristojni - hrabrost da mu odgovori. Istovremeno, cela epizoda pokazuje koliko su duboke podele unutar bloka koji bi trebalo da nastupa kao jedinstvena politička alternativa.

Ovaj nivo prepucavanja Ponoša i "Danasa" samo je još jedna potvrda da su sukobi unutar tog fronta postali gotovo jednako intenzivni kao njihovi napadi na političke protivnike. 

Ne propustitePolitika"GOSPODINE SRDANOVIĆU, AJMO NA DUEL" Vučić ponovo pozvao prvaka "studentske" liste, otkrio zašto ODBIJAJU DEBATE - Mislite li da su slučajno uzeli MILOV SLOGAN?
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
PolitikaTIKA STANIĆ NOVO LICE POLITIKE? NE ZAVITLAVAJTE NAS! Na blokaderskim skupovima aplaudira jednako frenetično kao i na promociji Đilasa za predsednika DS! (VIDEO)
ts.jpg
PolitikaKAKO JE ŠOŠKIĆ PREUZEO SRBIJU, UNIŠTIO DINAR I OSIROMAŠIO GRAĐANE: Ekonomska katastrofa koju su građani zaboravili, a preti da se ponovi ako blokaderi pobede
x02 Beta Milos Miskov.jpg
PolitikaJOŠ JEDNA LEGENDA NA UDARU BLOKADERA! Istaknuta blokaderka vređa Mikija Manojlovića, poziva na TROVANJE političkih neistomišljenika
Miki Manojlović