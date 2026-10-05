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Sve otvoreniji sukobi unutar blokaderskog tabora dobili su još jednu epizodu, ovog puta kroz javni obračun Zdravka Ponoša i izvršnog urednika "Danasa" Aleksandra Roknića.

Roknić je Ponošu posvetio opširan tekst u "Danasu", naslovljen "Ponoš ili sindrom (ne)bitnosti" i u njemu oštro polemiše s njegovim stavovima o Studentskoj listi i političkim prestrojavanjima, dok mu je Ponoš sada uzvratio preko Iksa, koristeći uvrede na španskom jeziku.

Aleksandar Roknić Foto: Printscreen Nova S

- Posvetio sam Rokniću pola rečenice čitalačkog dnevnika u "Danasu". On se raspisao k'o nikad iz pozicije "izvršnog urednika" na tri stupca demantujući moju tvrdnju da nema cojones.

Potrošio je sedam dana u pokušaju da ih pronađe i sroči odgovor. Kao da mogu iznenada da se pojave potkraj šeste decenije. Ali on nešto napipao. Čestitam - napisao je Ponoš.

Foto: Printscreen

Time je Ponoš polemiku dodatno spustio na lični nivo, podsmevajući se Rokniću da mu je bilo potrebno sedam dana da, kako sugeriše, pronađe "cojones", odnosno - da budemo pristojni - hrabrost da mu odgovori. Istovremeno, cela epizoda pokazuje koliko su duboke podele unutar bloka koji bi trebalo da nastupa kao jedinstvena politička alternativa.