KAKAV BRUTALAN RAT MEĐU BLOKADERIMA! PONOŠ IZGUBIO ŽIVCE, PSUJE NA ŠPANSKOM! Opleo po uredniku "Danasa" zbog teksta o njegovoj nebitnosti (FOTO)
Sve otvoreniji sukobi unutar blokaderskog tabora dobili su još jednu epizodu, ovog puta kroz javni obračun Zdravka Ponoša i izvršnog urednika "Danasa" Aleksandra Roknića.
Roknić je Ponošu posvetio opširan tekst u "Danasu", naslovljen "Ponoš ili sindrom (ne)bitnosti" i u njemu oštro polemiše s njegovim stavovima o Studentskoj listi i političkim prestrojavanjima, dok mu je Ponoš sada uzvratio preko Iksa, koristeći uvrede na španskom jeziku.
- Posvetio sam Rokniću pola rečenice čitalačkog dnevnika u "Danasu". On se raspisao k'o nikad iz pozicije "izvršnog urednika" na tri stupca demantujući moju tvrdnju da nema cojones.
Potrošio je sedam dana u pokušaju da ih pronađe i sroči odgovor. Kao da mogu iznenada da se pojave potkraj šeste decenije. Ali on nešto napipao. Čestitam - napisao je Ponoš.
Time je Ponoš polemiku dodatno spustio na lični nivo, podsmevajući se Rokniću da mu je bilo potrebno sedam dana da, kako sugeriše, pronađe "cojones", odnosno - da budemo pristojni - hrabrost da mu odgovori. Istovremeno, cela epizoda pokazuje koliko su duboke podele unutar bloka koji bi trebalo da nastupa kao jedinstvena politička alternativa.
Ovaj nivo prepucavanja Ponoša i "Danasa" samo je još jedna potvrda da su sukobi unutar tog fronta postali gotovo jednako intenzivni kao njihovi napadi na političke protivnike.