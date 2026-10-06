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Pokušaj mehaničkog preslikavanja istorijskih događaja na savremeni politički trenutak predstavlja jednu od najvećih zabluda današnjih organizatora uličnih protesta i blokada.

Teza o novom 5. oktobru, koju pojedini krugovi pokušavaju da nametnu javnosti u jesen 2026, pati od fundamentalnog nerazumevanja društvene, ekonomske i geopolitičke realnosti. Duboka komparativna analiza sasvim jasno pokazuje da 5. oktobar 2000. i 5. oktobar 2026. nemaju, niti mogu imati bilo kakvu dodirnu tačku.

1/12 Vidi galeriju Evo šta su blokaderi napravili od Beograda Foto: Jakov Milošević, JKP Gradska čistoća

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali period u kojem se naša država nalazila tada, a gde se nalazi sada, bili su Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS, Dragoslav Bokan, reditelj, prof. dr Uroš Šuvaković, Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju,

Peti oktobar

Bakarec iza sebe ima tri obimna teksta vezana za događaje koji su prethodili i koji nastali tokom ovog turbulentnog perioda, opisujući ih kao jedne od mračnijih stranica naše istorije.

- Peti oktobar je jedan od najmračnijih datuma u istoriji Srbije. Vučić je upravu kada kaže da je to strateška katastrofa, a tu misli na ekonomiju, jer se pokazalo da su stranke koje su vladale od 2000. do 2012. uništile srpsku ekonomiju. Do 2008. su vršene "burazerske" privatizacije, to je bila strateška katastrofa. Peti oktobar je najcrnji jer se sprovodilo nasilje, isto ono koje su blokaderi planirali 15. marta prošle godine. Tačno su rekli, skupština, RTS, pa su dodali sud jer im je valjda blizu i sve šta bi oni uništili - rekao je Bakarec.

Šuvaković bi najradnije da zaboravi Peti oktobar i sve što je on doneo našoj državi, pa je izneo komentar da vlast ne bi trebalo da se osvaja nasiljem.

- Vlast ne sme da se osvaja nasiljem. Devetog marta 1991. dakle dva meseca pre nego što je Milošević trijumfovao na predsedničkim izborima, pokušana je obojena revolucija koju je predvodio Vuk Drašković. Od tog devetog marta, pa sve do danas, mi imamo konstantan pokušaj da se nasiljem preuzme vlast i to je kontinuitet srpske političke scene, a jednom je to nažalost pošlo za rukom. Obaveštajni rad stranih službi je inteziviran protekle dve godine kod nas, a sada prete, ali nikada ne mogu da dođu na vlast demokratskom voljom naroda i toga su svesni. Zato podgrevaju atmosferu i kuju planove za nasilno preuzimanje vlasti. Ja se nadam da im to neće poći za rukom. S' druge strane, slažem se da je Peti oktobar među najcrnjim delovima naše istorije. Ne samo zato što se nasiljem došlo na vlast, ne samo zbog ekonomskih razloga, nego zbog čitavog niza nacionalno katastrofalnih i neodgovornih posledica koje je DOS vlast preuzela nakon Petog oktobra. Od odricanja kontinuiteta sa SFRJ, preko davanja amnestije albanskim teroristima i Kurtiju, pa do neadekvatnog reagovanja kada je u pitanju proglašenje tzv. nezavisnosti Kosova, pa do dopuštanja da Srbija ostane bez mora 2006. što je sa geopolitičke tačke gledišta najveća katastrofa koja nam se desila - rekao je Šuvaković.

Knjiga koja sadrži ceo plan blokadera

Bokan tvrdi da knjiga Džina Šarpa ima doslovno napisano sve čime se služe današnji blokaderi u Srbiji, ali i čime su se služile slične grupacije širom sveta.

02:26 Bokan za Kurir o blokaderima: U ovoj knjizi piše sve što sprovode, bukvalno od reči do reči! Izvor: Kurir televizija

- 1973. godine izašla je knjiga "Politika nenasilne akcije" i ta knjiga je scenario, ne samo 5. oktobra 2000. već i onoga šta će se dešavati narednih godina u Gruziji, Kirgistanu, Arapskom proleću, Ukrajini, ali i ovim blokaderskim pokretima. Ova knjiga opisuje 189 metoda kojim se može srušiti vlast u nekoj vrsti neraspisanog građanskog rata koristeći sve javnosti, medija i obaveštajne operacije. Čitao sam ponovo tu knjigu i nisam našao ništa od onoga šta se dešavalo od decembra pretprošle godine, a što su uradili ti plenumi i studenti, a da nije navedeno u knjizi. Dakle, ne postoji niti jedna jedina veza za tužilaštvo, policiju, ismevanje, dehumanizaciju, bojkot, nenadležnost, bukvalno svaka rečenica, misao i akcija se nalazi u toj knjizi. Međutim, okolnosti su znatno drugačije jer je na vrhu Srbije žilav, tvrd i nepopustljiv čovek svestan svega ovoga. Recimo, svi u svetu koji se bave kako sprečiti takve proteste koji se pretvaraju u državni udar, hvale fantastičnu akciju Srbije koja je preventivno zauzela prostor koji je drugoj strani bio krucijalan za preuzimanje vlasti i nasilnog udara, a to je Pionirski park. Zauzimanje toga se smatra, u svetu, najvažnijim, najkreativnijim i najznačajnijim doprinosom borbe protiv tzv. nenasilnih revolucija kojima smo okruženi - rekao je Bokan.

Jerković smatra da blokaderi žele da nas vrate u društvo jednoumlja, gde će se sumnjati u izbor naroda, a da je to recept za rušenje demokratije u jednoj zemlji i njenih institucija.

- Mislim da je bitniji četvrti oktobar. Ima nešto strašnije od vraćanja u prošlost, a to je kada vas neko ubeđuje da idete napred, a vraća vas korake unazad. Postavlja se pitanje, šta ako se jednoj politici ne svidi ono što su građani izabrali, a mi smo uoči Petog oktobra pokušali da stvorimo demokratsko društvo. Bojim se da danas pokušavaju da nas vrate u društvo jednoumlja, a neki vide tu superiorniju grupaciju, ali se bojim da ono što smo gradili poslednjih godina, demokratiju, da narod bira i da će volja naroda biti konačna reč, da negde žele da nas vrate u četvrti oktobar i da se javlja sumnja u izbor građana. Neko veštački pokušava da nam raznim pričama o neregulanosti izborima poremeti to poverenje, a time se gubi poverenje u demokratiju, a samim tim se ruše i sve demokratske institucije. Došli smo do podatka, od zvaničnog saopštenja APR, da se studentska kampanja finansira sa gotovo milijardu evra koji su stigli iz inostranstva - rekao je Jerković.

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Kurir.rs

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