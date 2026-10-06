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O ovim tvrdnjama i operativnim saznanjima u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Boža Spasić i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Gosti emisije saglasni su da su informacije o ugroženosti doskorašnjeg predsednika Srbije realne i da predstavljaju nastavak kontinuiranih pritisaka i pretnji narko-kartela čiji su poslovi u Srbiji presečeni.

Tajni sastanak pred dolazak u Tivat

Boža Spasić je izneo konkretna operativna saznanja prema kojima je neposredno pre održavanja skupa u Tivtu održan sastanak pripadnika kavačkog klana.

- U Crnoj Gori se mnogo govorilo o tome, što jasno ukazuje da tu sigurno ima nečega. Nije Knežević izneo ništa što ne postoji, posebno kada je reč o tamošnjim mafijaškim strukturama podeljenim između dva suprotstavljena klana. Međutim, i jedan i drugi klan nalaze se na samom dodiru sa paradržavnim strukturama. Kao što se vidi iz učestalih hapšenja i likvidacija, uvek se u tim klanovima pominje neki segment državnosti, bilo da je reč o vezama sa policijom, državnom bezbednošću, tužiocima ili sudijama - započeo je Boža i zatim objasnio:

- Došao sam do informacija da se, svega nekoliko dana pre nego što je najavljen skup u Tivtu, na jednoj lokaciji okupila grupa iz tih kriminalnih krugova.

Prema tim saznanjima, prisustvovala su tri do četiri pripadnika kavačkog klana koji su bili na direktnoj vezi sa Radojem Zvicerom. Tema razgovora bila je: 'Da li je moguće da se nešto učini?' Tema nije bio Vučić niti bilo ko drugi pojedinačno, već je postavljen opšti okvir o kom su diskutovali i davali različite procene.

04:05 Boža Spasić: Vučić bio je jedna od primarnih meta crnogorskih klanova Izvor: Kurir televizija

Ocenio je da pretnje po bezbednost Aleksandra Vučića nisu nasumične, već dolaze direktno od vodećih kriminalnih organizacija.

- U svakom slučaju, je Vučić bio jedna od primarnih meta kako kavačkog, tako i škaljarskog klana, jer je upravo on nosilac borbe protiv organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić je predstavljen kao lokomotiva koja vuče Srbiju napred, a na tom putu napretka mafija mora biti odsečena i u potpunosti onemogućena da ovde posluje.

Kako je dalje Spasić ističe da je naša obaveštajna zajednica dužim vremenskim periodom temeljno prikupljala konkretne podatke o postepenom delovanju i umrežavanju kriminala i politike.

- Vidimo da postoji tesna veza između tih mafijaških grupa, posebno u Crnoj Gori, pri čemu se jedan deo njihovih aktivnosti prelio i na susedne zemlje. Glavni cilj mafije zapravo jeste da se poveže sa političkim strukturama, a ovde se upravo jedan deo te politike udružio sa njima sa jasnom namerom - radi napada na Aleksandra Vučića - poručio je Boža i dodao:

Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

- Sam atentat na tadašnjeg predsednika bio je planiran za trenutak kada izađe iz aviona i prošeta obalom do objekta u kom je bio smešten. Već u tom trenutku imao informacije o ugroženosti, ali on je poručio: 'Evo, šetam se obalom potpuno sam'. Iako je tada bio izložen izuzetno velikom riziku od napada, pokazali smo da država ima snage da se uspesno suprotstavi takvim pretnjama - poručio je Boža Spasić.

Dehumanizacija kao uvod u atentat

Razbijanje beogradskog ogranka kavačkog klana predvođenog Veljkom Belivukom, nanet je žestok udarac infrastrukturi ove kriminalne organizacije. Zbog toga odbegli vođa klana Radoje Zvicerdoživljava srpske vlasti kao direktnu pretnju po svoj opstanak, a stručnjak Obradović ukazuje da svi javno dostupni podaci i objektivni pokazatelji jasno potvrdjuju da je reč o dobro organizovanoj i duboko ukorenjenoj zaveri protiv države.

- Ovo nije prvi. Već ko zna koji put da slušamo o osujećenoj operaciji likvidacije Aleksandra Vučića, to se dešava kontinuirano. Dok je obavljao funkciju predsednika Srbije, Vučić je po funkciji predsedavao Savetom za nacionalnu bezbednost.

Sama ta politička volja i rešenost da se obračuna sa narko-kartelima koji našu teritoriju ne koriste samo kao tranzitnu rutu, već su svoje kriminalne aktivnosti počeli da prenose i na samu Srbiju. Taj potez značio je da je gurnuo prst u osinje gnezdo. Time je mnogima ugrozio poslove i narušio spokojstvo - rekao je Obradović i dodao:

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Organizovani kriminal, baš kao i terorizam, teži da ukloni svakoga ko mu stoji na putu. Oni vrlo dobro znaju da su pojedini političari mekani i potkupljivi, dok je Vučić jasno istakao da će se boriti protiv organizovanog kriminala čak i po cenu sopstvenog života.

Posebno je ukazao na mehanizme koji prethode fizickim napadima, ističući važnost medijskih kampanja.

- Moram da naglasim da bez medijsko-propagandne pripreme nema uspešnih atentata. To je proces dehumanizacije u kom se Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici pripisuju zlodela.

Nije mi jasno zašto je postojala tolika tolerancija prema tim medijskim operacijama dok je Vučić bio predsednik, kada je sve vreme bio izložen najbesramnijim napadim - istakao je Obradović.

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Kurir.rs

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