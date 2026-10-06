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"Sve ispod 50 odsto za nas nije uspešan rezultat. Neću da prihvatim da budem premijer u Vladi trulih kompromisa. Umesto 31 ministra, biće samo 12 ministara i predsednik Vlade. Vlada će biti "na točkovima" i svakoga dana na terenu. Neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka. Odvojićemo finansijski paket od preko 1,3 milijarde evra za obnovu i izgradnju 69 bolnica i domova zdravlja u 60 opština u Srbiji". Ovo je samo deo plana koji je nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predstavio građanima pred punom Arenom i desetinama hiljada ljudi okupljenim ispred nje.

Gosti koji su komentarisali ovu temu i ostala predizborna dešavanja, za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji, bili su Zoran Ðorđević, član Predsedništva SNS, Nina Kuburović, članica SNS i Ðorđe Dabić, član GO SNS.

- Moram da kažem, što se same atmosfere tiče, dakle, bilo je 60.000, 70.000 ljudi, po zvaničnom policijskom popisu. Ja mislim, moja lična procena je da je bilo mnogo, mnogo više. "Ujedinjena Srbija", dakle Srbija, pokazala je upravo u punom kapacitetu kako izgleda kada se ujedini - počela je Kuburović.

Nina Kuburović, članica SNS Foto: Kurir Televizija

"Ljudi su umorni od svega što su nama blokaderi radili u prethodne dve godine"

Istakla je reakciju prisutnih na jednu od poruka sa skupa i objasnila zbog čega je, prema njenom mišljenju, ona bila posebno značajna.

- Ne možete da pretpostavite samo kakav je aplauz i kakve su ovacije bile kada je predsednik u jednom trenutku, recimo, pomenuo samo da će biti reforma u obrazovnom sistemu. I nekako, moj lični utisak je takođe i taj: videlo se da su ljudi zaista umorni od svega što su nama blokaderi radili u prethodne dve godine. Što su napravili poligone za opštinske odbore, za izborne štabove, maltene od fakulteta, od univerziteta naših. Dakle, ta količina ovacija kada su samo čuli poruku, jasnu poruku: "Da, radićemo na reformi obrazovanja", to je negde bilo, na neki način, i očekivano, dugo iščekivano da čujemo. Zašto kažem dugo iščekivano? Zato što predsednik Aleksandar Vučić, dok je bio predsednik Republike Srbije, nije mogao time da se bavi, dakle, to nije bila njegova nadležnost - nastavila je.

Kuburović se dalje nadovezala na period kada je Miloš Vučević bio premijer, na njegove ostavke, ali i na poruku o reformi obrazovanja koja je usledila na skupu.

- Miloš Vučević je jako malo imao prilike da bude premijer i u najtežim okolnostima. Dakle, on je, čini mi se, samo šest meseci svog mandata bio na čelu Vlade pre nego što su nastale same blokade. Dakle, jedna vrlo nefer situacija prema tom čoveku. Ja moram lično da kažem, da sam jako bila nesrećna onog trenutka kada je gospodin Miloš Vučević podneo ostavku kao moralni čin. A sa druge strane, bila sam izuzetno ponosna na lidera Srpske napredne stranke, što je postupio moralno, u skladu sa nekim moralnim kodeksima i što naša suprotna strana, blokaderska, tako nikad ne bi postupila. Ali moram da se vratim samo na prethodnu rečenicu, smatram da je jako važna. Dakle, zašto su ljudi toliko pozdravili tu reformu koju je predsednik najavio? Zato što smo svi nekako svesni da, kao predsednik države, to prosto nije bila njegova nadležnost i on nije mogao time da se bavi - objasnila je Kuburović.

Foto: Marko Karović

- Masa ljudi je bila napolju, jako veliki broj ljudi, desetine hiljada. To se videlo, masa njih nije ni ulazila, što zbog bezbednosnih razloga, što zbog toga što jednostavno nije bilo prikladno da uđu, jer ne bi mogli prosto da prate i stajali bi na stepeništu. Veliki broj njih je želeo da dođe, veliki broj njih je želeo prvenstveno da da podršku Aleksandru Vučiću, zato što je još jednom smogao snage da stane kao prvi među jednakima i da preuzme još jednom odgovornost za sve ono što nas očekuje u narednom periodu. I sve ovo što ste vi rekli samo je deo onoga što je plan i program Srpske napredne stranke u narednom periodu - kaže Đorđević.

Zoran Ðorđević, član Predsedništva SNS Foto: Kurir Televizija

Đorđević se osvrnuo na oblasti za koje smatra da će u narednom periodu biti u fokusu, posebno izdvajajući obrazovanje i dostupnost zdravstvene zaštite.

- Svakako, izdvojili ste ono što je najvažnije, a Nina je isto rekla - to je svakako obrazovanje i zdravstvo kao nešto što će biti, ja mislim, stub nečega na čemu ćemo u narednom periodu više raditi. To se pokazalo kao oblast koja je u nekom ranijem periodu, i pre i 90-ih i početkom 2000-ih, dosta zapuštena i dosta prepuštena ne samo stihijskom razvoju, već i tome da nam stranci upravljaju, kao što je, recimo, obrazovanje. Nama se obrazovni sistem sam po sebi urušavao i zbog toga što dosta toga, kada je u pitanju obrazovanje i pisanje knjiga iz kojih su naši mladi učili, nije obuhvatalo sve ono što bi trebalo - našu istoriju, našu kulturu. Nekako kao da smo se stideli toga. A, naravno, mislim da je zdravstvo, kao drugi segment koji je vrlo važan za svaku državu, odnosno zdravlje svojih ljudi i građana, nešto što svakako treba da bude prioritet. Mislim da smo dosta toga radili kada su u pitanju glavni gradovi i sam predsednik je pomenuo da su veliki klinički centri upravo u najvećim gradovima sagrađeni i obnovljeni. Ali potrebno je da takvi centri budu i u malim mestima, kako bi dostupnost zdravstvene zaštite i zdravstvena nega bili na dohvat svakom građaninu kome su potrebni - objasnio je.

Kampanja tek ulazi u završnicu

Kako je voditeljka emisije podsetila, čak je Vučić u jednoj rečenici, i na skupu sada, a i to nije prvi put da pokazuje samokritičnost, rekao: "Priznajem, kriv sam i to je moja odgovornost. Nismo se dovoljno trudili da uložimo u te male domove zdravlja u malim mestima. Radili smo na velikim projektima, možda smo znali ponekad da zanemarimo." Ako pođemo od toga da je jedan predsednik i čovek koji je prvi lider od 2012. godine spreman da prihvati određenu odgovornost, mada možda i nije, na pitanje, da li su ministri, koji možda imaju realniju odgovornost i takozvanu krivicu za neke eventualne propuste, spremni to da urade, Dabić je odgovorio:

- Zaista, to je bio jedan neverovatan, neverovatan spektakl, da kažem, na samom, možda slobodno možemo reći, početku ove izborne kampanje. Ljudi su se pitali: "Eto, kako već Arena, pa zar neće biti negde na kraju?" Oni su očekivali da će to da bude negde finiš. Međutim, mi smo pokazali da smo u kampanju ušli na jedan zaista impresivan način i da će sasvim sigurno doći i do većih skupova. Predsednik je najavio Novi Sad, naravno, očekujemo Niš, Kragujevac, očekujemo i Beograd još jednom. Tako da mislim da će sasvim sigurno kampanja tek da se zahukta, što se kaže - kaže on.

Ðorđe Dabić, član GO SNS Foto: Kurir Televizija

- Ljudi vole prosto da učestvuju u političkom životu i na taj način da daju svoju podršku politici predsednika, koja je zaista napravila sve ove rezultate u našoj državi. Tu su došli najviše naši članovi koji žele da svojim prisustvom daju upravo podršku predsedniku Vučiću, jer ovo je zaista odlučujuća bitka za Srbiju. Ovo nisu obični izbori, ovo su izbori vododelnica - da li ćemo mi da nastavimo da se razvijamo, da li ćemo nastaviti da se krećemo u ovom pravcu u kome smo, evo, već poslednjih 14 godina, ili ćemo da se vratimo zaista na onu stranputicu u kojoj smo bili pre 2000. godine, odnosno posle 2000. godine. I upravo to je jedna važna poruka. Naravno, čuli smo i poruke koje je Nina pomenula, ono što je najvažnije za ljude u Srbiji, dakle da će da se uloži, kao što ste rekli, u domove zdravlja, u sve ovo što se do sada možda i nije uložilo, ne samo u domove zdravlja, već u mnoge bolnice. Predsednik je najavio 60 lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene tim novim programom, gde će se uložiti praktično milijardu i 300 miliona evra. To su zaista neverovatni iznosi koji će biti uloženi upravo u zdravstvenu negu - za emisiju "Usijanje", zaključio je Dabić.

03:20 "LJUDI SU ZAISTA UMORNI OD SVEGA ŠTO SU NAM BLOKADERI RADILI" Gosti emisije "Usijanje" o izborima i porukama sa skupa u "Beogradskoj areni" Izvor: Kurir televizija

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