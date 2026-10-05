Slušaj vest

Tokom gostovanja u emisiji "Ćirilica Milomira Marića", Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera, govorio je o takozvanoj "studentskoj listi", njenom programu i ljudima koji se na njoj nalaze.

- Vlast nekada učini da ljudi pomisle da sve mogu, nikad nisu razumeli da moć nije u pendreku i tenku, već da je moć u glavama ljudi. Mnogi su se pokajali, čuo sam da nam se u Grockoj pridružio u borbi, kad vide da im je država ugrožena. Od programa ni P nismo čuli, napisali 11 tačaka... Ništa drugo.

- Znam šta je država, sramota me da to čitam, to neko mora stvarno da ili ništa ne zna o politici ili da ima takav emocionalni odnos protiv mene... Koga si na listi video da je posebno pametan, ono što sam video izuzetno negativna selekcija, da ne uvredim nekoga. Ima i ljudi koji su sramota za naše društvo, Jovo Bakić, Kokanović, Hubač, Srdanović? Da li ste ozbiljni? Nemojte molim vas. Ali ja to i razumem, kad dođe veliki novac, naučio sam lekcije, ali ljudima moram da objasnim kako ide proces donošenja odluka, šta sve moraš da štitiš i čuvaš... Uvek biram demokratiju - rekao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"TAJ PAPIR SI DOBIO OD MOG IZDAJNIKA, NISI DOBIO OD SRPSKOG RODOLJUBA" Vučić o detaljima jednog susreta sa Putinom: "Poljubio ikonu, triput se prekrstio..."
Screenshot 2025-09-03 120001.jpg
Politika"SRDANOVIĆ BI KLEČAO NA KOLENIMA PRED SVETSKIM LIDERIMA" Vučić: Oni koji mu naređuju iz plenuma znaju da bih ga pojeo kao "panta pitu"
Aleksandar Vučić Ćirilica
Politika"AJDE TI, ALEKSANDRE VUČIĆU, OBJASNI ZAŠTO SI JEDINI PAMETAN U EVROPI" Vučić se prisetio događaja iz Tirane: "A je l' me to stvarno pitaš? E, sad ćeš da čuješ!"
Aleksandar Vučić Ćirilica
Politika"KOŠTUNICA BI POBEDIO U 2. KRUGU, SKUPŠTINA NE BI BILA ZAPALJENA" Vučić o 5. oktobru: Neko je hteo da kažu "Srbija je na kolenima" NAGOVEŠTAJ NAJMRAČNIJEG DOBA
Aleksandar Vučić