- Vlast nekada učini da ljudi pomisle da sve mogu, nikad nisu razumeli da moć nije u pendreku i tenku, već da je moć u glavama ljudi. Mnogi su se pokajali, čuo sam da nam se u Grockoj pridružio u borbi, kad vide da im je država ugrožena. Od programa ni P nismo čuli, napisali 11 tačaka... Ništa drugo.

- Znam šta je država, sramota me da to čitam, to neko mora stvarno da ili ništa ne zna o politici ili da ima takav emocionalni odnos protiv mene... Koga si na listi video da je posebno pametan, ono što sam video izuzetno negativna selekcija, da ne uvredim nekoga. Ima i ljudi koji su sramota za naše društvo, Jovo Bakić, Kokanović, Hubač, Srdanović? Da li ste ozbiljni? Nemojte molim vas. Ali ja to i razumem, kad dođe veliki novac, naučio sam lekcije, ali ljudima moram da objasnim kako ide proces donošenja odluka, šta sve moraš da štitiš i čuvaš... Uvek biram demokratiju - rekao je Vučić.