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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na večerašnjoj sednici izbornu listu slovačke nacionalne manjine "Majka Srbija - Gruda" za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar.

Lista ima 28 kandidata, a uz nju je predato 5.237 pravno valjanih potpisa podrške.

Listu su sinoć primili članovi komisije Zoran Lukić i Marko Danilović, a podnosilac je Želislav Janto.

Članovi RIK-a doneli su odluku o proglašenju liste i potvrdili ovoj listi položaj izborne liste nacionalne manjine, sa 19 glasova za tri protiv i osam uzdržanih.

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