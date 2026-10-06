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Tokom proteklih nedelja, svima je postalo jasno da tzv. studentska lista nema nikakav program koji bi mogla da ponudi građanima Srbije. Danima u svojom obraćanjima vrte istu praznu priču, a na ključna pitanja od državnog značaja ne daju nikakve konkretne odgovore. Njihovi predstavnici odbijaju da učestvuju u debatama, plašeći se da će tamo, suočeni sa za njih bolnim činjenicama, doživeti još veći fijasko, na skupove im dolazi mizeran broj ljudi, a čak i njihovom redovima pojavili su se oni koji tvrde da su pukli i da "studenti ne pobeđuju".

A onda, u tom jednom opštem rasulu, pojave se navodi koji ogoljuju jedan deo njihovih glavnih planova, a koji svakako nisu napredak i razvoj Srbije već naš suprotno-njeno rasparčavanje!

Naime, Nenad Čanak, koji je inače jedan od najvećih promotera tzv. studentske liste, je izneo njihov program - Vojvodina republika! Odnosno, da se donese Ustav u kome bi kao ime države pisalo "Republika Srbija i Vojvodina".

- Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti (Aleksandre Vučiću) dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA" - besramno poručuje Čanak.

Nakon ovakve objave, jasno je da je istina ono na šta je Aleksandar Vučić upozoravao od početka blokaderskih protesta, a to je da im je jedan od glavnih ciljeva da sruše Srbiju, da je raskomadaju i otcepe Vojvodinu.

Pre nekoliko dana, upravo je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici rekao da je to mesto bilo drugo se narod okupio i rekao: nećete da nam odcepite Vojvodinu.

- Pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše - poručio je on.

Njegove proročke reči i pomenuto ogoljavanje ciljeva blokaderske kampanje pokazuju da im je Vučić uvek kriv i trn u oku jer ne da na Srbiju!